Los inversores de red procedentes de China podrían ser prohibidos en Estados Unidos

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Los inversores de red procedentes de China podrían ser prohibidos en Estados Unidos

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. ha ampliado significativamente la lista de equipos sujetos a restricciones por motivos de seguridad nacional. Por primera vez, esta lista negra incluye inversores de red, que son una parte integral de los sistemas de almacenamiento de energía doméstica, plantas de energía solar y fuentes de alimentación portátiles. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, estos dispositivos realizan la función de convertir la corriente continua de las baterías en corriente alterna necesaria para los electrodomésticos y la red general. Este tipo de equipos se encuentra actualmente en el centro de atención de los reguladores estadounidenses.

Requisitos de seguridad y restricciones a la importación

Se espera que los nuevos requisitos dificulten considerablemente el proceso de certificación y comercialización de los inversores importados al mercado estadounidense, en particular los fabricados en China. Los reguladores señalan los riesgos de ciberseguridad como la razón principal. En particular, la posibilidad de actualizar el software del dispositivo de forma remota y el riesgo de una posible interferencia externa en su funcionamiento generan preocupación.

Sin embargo, las restricciones introducidas no afectarán a los modelos que ya han sido certificados y que actualmente se venden o utilizan oficialmente en los Estados Unidos. No obstante, los nuevos tipos de inversores, especialmente los equipados con módulos Wi-Fi y Bluetooth, deberán someterse a controles más estrictos.

Impacto en el mercado y cambios esperados

Aunque las nuevas reglas se dirigen oficialmente a la infraestructura energética y los equipos de generación solar, también podrían afectar a los nuevos sistemas de almacenamiento de energía doméstica y estaciones de energía portátiles. Hoy en día, una parte importante de estos productos es fabricada por empresas chinas.

Si la FCC implementa estos requisitos en su totalidad, el surtido de dichos dispositivos en los Estados Unidos podría reducirse drásticamente y los precios de los modelos restantes podrían aumentar. Al mismo tiempo, se mantiene la posibilidad de que algunos fabricantes obtengan exenciones individuales y utilicen cadenas de suministro locales.

Cabe recordar que anteriormente se había informado sobre la posibilidad de prohibir también en EE. UU. los robots aspiradores y cortacéspedes fabricados en China.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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