Controversia por un penalti en la selección de Inglaterra: ¿Qué pasó entre Bellingham y Gordon?

Una situación inesperada que involucró a Jude Bellingham y Anthony Gordon ocurrió durante el último partido de preparación de Inglaterra antes de la Copa del Mundo. La estrella del Real Madrid se disponía a lanzar un penalti señalado en la segunda parte, pero tuvo que ceder el balón al extremo del Barcelona siguiendo las instrucciones del cuerpo técnico. Así lo informó Goal.com .

Este incidente, que tuvo lugar durante la victoria por 3-0 contra Costa Rica, llamó la atención de todos. Bellingham tomó inicialmente el balón con la intención de ampliar la ventaja. Sin embargo, tras recibir instrucciones desde el banquillo, le pasó el balón a Gordon. Anthony Gordon aprovechó la oportunidad y puso el 2-0 en el marcador.

Tras el partido, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, comentó el malentendido en el campo. Según él, no se trató de egoísmo de los jugadores, sino de un error de comunicación del cuerpo técnico. Debido a los numerosos cambios realizados, el orden de los lanzadores de penaltis se confundió.

«Hubo muchos cambios en el equipo y el orden de los lanzadores quedó un poco confuso. Anthony era el segundo lanzador de penaltis. Normalmente, esta lista está colgada en el vestuario, pero esta vez tuvimos que explicar la situación verbalmente. Fue nuestra responsabilidad», declaró el técnico alemán.

Tuchel también elogió especialmente el trabajo de Jude Bellingham en el centro del campo. Destacó que la joven estrella jugó por primera vez junto a Harry Kane, Elliot Anderson y Declan Rice y que se adaptó rápidamente al juego colectivo. El entrenador añadió que no tiene prisa por tomar decisiones definitivas sobre la plantilla antes del torneo.