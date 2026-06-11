Danny Murphy: Liam Rosenior es un riesgo enorme para el Fulham

Danny Murphy explicó a GOAL por qué es difícil para Liam Rosenior regresar a la Premier League inglesa tras su fracaso en el Chelsea. En su opinión, nombrar al técnico de 41 años como entrenador del Fulham podría ser una decisión muy arriesgada para el club. Así lo informa Goal.com .

El actual entrenador del Fulham, Marco Silva, ha decidido dejar el club al finalizar su contrato. Durante sus cinco años de mandato, el estratega portugués llevó al equipo desde la Championship a la máxima categoría, ganando 100 de sus 229 partidos y consolidando al club como un equipo sólido de la zona media de la Premier League.

Actualmente se están considerando varios candidatos para la vacante. Aunque Rosenior llamó la atención por su trabajo en el Hull City y el Estrasburgo, su paso por Stamford Bridge duró solo tres meses y medio y terminó tras 23 partidos. Según Murphy, los vínculos pasados de Rosenior con el Fulham como jugador no son suficientes para justificar su nombramiento.

"Creo que aprovecharía la oportunidad, pero no sucederá. El Fulham lo vería como un riesgo enorme porque, a pesar de un buen comienzo, su paso por el Chelsea terminó en fracaso. La directiva del club optará por un entrenador con más experiencia a este nivel", dijo Murphy.

El ex centrocampista también evaluó las posibilidades de Frank Lampard de regresar al oeste de Londres. Cree que, tras sus éxitos en el Coventry, Lampard podría ser visto como un candidato con más experiencia. Aunque entrenadores como Thomas Frank podrían estar fuera de la carrera, hay muchos profesionales con más experiencia en el mercado que Rosenior.