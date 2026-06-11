¿Qué tan alto dejará Harry Kane el récord de la selección de Inglaterra?

La ex estrella de Inglaterra, Darren Anderton, destacó en una entrevista con GOAL que Harry Kane aún puede jugar al más alto nivel durante varios años más. Actualmente el máximo goleador en la historia de los "Tres Leones" con 79 goles, se espera que el delantero establezca un récord inalcanzable para las generaciones futuras. Habiendo marcado 80 segundos después de entrar como suplente en su debut en 2015 contra Lituania, Kane no ha parado desde entonces. Esto es lo que informa Goal.com .

Kane estableció un récord personal en 2021 al marcar 16 goles en un solo año con la selección nacional. El ganador de la Bota de Oro de la Copa del Mundo 2018 también muestra consistencia a nivel de clubes. Ya ha superado la marca de 53 goles de Wayne Rooney y ahora aspira a unirse a leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el club de los 100 goles.

Según Anderton, el estilo de juego de Kane le permitirá permanecer en el campo durante mucho tiempo. "Nunca se ha basado en ser el jugador más rápido del mundo. Al igual que Teddy Sheringham, la velocidad no es el aspecto más importante de su juego. Por lo tanto, la disminución de la velocidad con la edad le afectará menos que a otros jugadores. El hecho de que todavía no haya un reemplazo adecuado para él también allana el camino para que juegue durante mucho tiempo", dice el ex extremo.

A lo largo de los años, Harry Kane ha cambiado ligeramente su estilo de juego. Ya no es solo un "depredador" dentro del área, sino que se ha convertido en un delantero universal que baja a recibir y participa activamente en la creación de ataques. Según Anderton, Kane encarna las cualidades tanto de Teddy Sheringham como de Alan Shearer, ya que puede conectar el juego y aparecer dentro del área en el momento justo para finalizar el ataque.