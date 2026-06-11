Alphonso Davies: La leyenda del fútbol canadiense lucha contra una lesión antes del Mundial 2026

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Alphonso Davies: La leyenda del fútbol canadiense lucha contra una lesión antes del Mundial 2026

Entre los grupos que tienen la costumbre de correr por las calles de Toronto cada lunes, es común ver a aficionados vistiendo la camiseta número 19 de la selección nacional de Canadá. En la espalda de esta camiseta está el nombre de la mayor estrella en la historia del fútbol del país: Alphonso Davies. Incluso los canadienses que no están interesados en el fútbol conocen bien al defensa del Bayern de Múnich. Es el único futbolista que ha alcanzado un nivel de fama comparable al de iconos culturales nacionales como Sidney Crosby, Drake y Justin Bieber. Así lo informa Goal.com informa .

Sin embargo, en vísperas de la Copa del Mundo que Canadá organiza por primera vez en su historia, el equipo se enfrenta a un grave problema con su capitán y estrella principal. Una lesión en los isquiotibiales sufrida a principios de mayo en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain ha puesto en duda la participación de Davies en el torneo. Es casi seguro que el jugador de 25 años se perderá el partido inaugural contra Bosnia y Herzegovina.

El entrenador estadounidense de la selección canadiense, Jesse Marsch, se muestra optimista ante la situación. Según él, aunque Davies no juegue los primeros partidos de la fase de grupos, podrá ayudar al equipo en las etapas decisivas del torneo. El entrenador planea preparar al jugador para los siguientes partidos contra Qatar y Suiza.

Alphonso Davies es la persona que ha llevado al fútbol canadiense a un nuevo nivel. Sin su habilidad y su reputación internacional, habría sido difícil para Canadá ganar la candidatura para organizar la Copa del Mundo junto a EE. UU. y México. Ahora, todo el país espera que su héroe regrese pronto al campo y participe en el torneo más importante de su carrera.

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Nodirbek Razzokov
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