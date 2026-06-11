Lewis recuerda con humor su tiempo en prisión antes de su pelea al aire libre

Derrick Lewis, el legendario peso pesado estadounidense, conocido por sus ocurrencias hilarantes y sus nocauts devastadores en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA), vuelve a ser el centro de atención. Mientras el mundo del deporte espera con ansias los combates principales con Ilia Topuria, Justin Gaethje y Alex Pereira en el super-evento 'UFC Freedom 250', 'The Black Beast' ha vuelto a deleitar a los aficionados con su última aparición. Durante la conferencia de prensa oficial previa a su singular pelea al aire libre, el veterano luchador respondió a las preguntas de los periodistas con su característica mezcla de sarcasmo y humor.

Durante el encuentro con la prensa, Derrick Lewis señaló con ironía que ya tiene «mucha experiencia» peleando al aire libre y en estadios, recordando un recuerdo desagradable pero divertido de su pasado:

«Para ser honesto, la última vez que peleé en la calle, es decir, bajo el cielo abierto, no terminó bien: terminé tras las rejas durante tres años y medio (risas). Así que puedo decir que tengo suficiente 'experiencia' en ajustar cuentas con oponentes al aire libre». «Además, ahora vivo en Texas. El clima allí es único: los mosquitos vuelan todo el día y varios insectos atacan sin parar. En resumen, me molestan todo el día y no me dan paz. Sin embargo, ya me he acostumbrado y adaptado a condiciones tan incómodas, al calor y a los ataques de insectos. El octágono al aire libre no me asusta en absoluto», bromeó el famoso peso pesado, provocando risas entre el público.

Cabe recordar que Derrick Lewis, de 41 años, quien ha batido muchos récords a lo largo de su carrera (29 victorias, 13 derrotas, 1 empate y 1 combate anulado), subirá al octágono el 15 de junio. En el torneo 'UFC Freedom 250', se enfrentará a su joven y peligroso compatriota Josh Hockett (9-0), quien permanece invicto. Este choque de pesos pesados, donde la experiencia se encuentra con la intensidad de la juventud, será sin duda uno de los momentos más destacados del torneo.

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