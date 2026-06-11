Ronald Koeman comparte sus impresiones antes del partido contra Japón22:37 / 11.06.2026·48·DeportesRonald KoemanJapónFútbolPartido AmistosoRueda de Prensa+Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!GuardarShuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editorComentarios 0Enviar…Noticias relacionadasEl Real Madrid envía una oferta oficial por Bernardo SilvaHoy, 18:12Distribuyen televisores gratuitos a aficionados argentinos sin visadoHoy, 17:19Marc Casado decide despedirse del BarcelonaHoy, 16:52Desacuerdo contractual entre Harry Kane y el BayernHoy, 16:18Lamine Yamal nombrado embajador de UNICEFHoy, 15:57La FIFA planea nuevas reglas revolucionarias contra la pérdida de tiempoHoy, 15:44Noticias » Deportes » Ronald Koeman comparte sus impresiones antes del partido contra Japón
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