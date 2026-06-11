El ganador de la Copa Mundial 2026 obtendrá el mayor premio en metálico de la historia

La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada en suelo norteamericano, se está convirtiendo en una verdadera revolución no solo por sus intensos partidos y su formato ampliado, sino también financieramente. La FIFA ha asignado premios sin precedentes para las selecciones nacionales que participan en este gran torneo. Según los últimos datos financieros, el equipo que gane el Mundial actual será recompensado con una suma récord en la historia del fútbol.

Según el plan del proyecto, solo por la victoria y las medallas de oro en el partido final, el equipo ganador recibirá un 25 millones de dólares de bono neto. Incluyendo los fondos acumulados en la fase de grupos y las rondas posteriores, el nuevo campeón del mundo enriquecerá su tesorería con un total de 50 millones de dólaresEsta cifra es exactamente 8 millones de dólares más que en la Copa Mundial 2022 en Qatar (donde Argentina recibió 42 millones). Si miramos más atrás, la selección francesa que ganó la Copa Mundial 2018 en Rusia recibió 38 millones de dólares.

Presupuesto total sin precedentes

La escala financiera de este torneo es realmente asombrosa. El fondo total de premios para la Copa Mundial 2026 es de un récord de 655 millones de dólaresEsto es exactamente 225 millones de dólaresmás que el presupuesto visto en Oriente Medio hace cuatro años. Lo más gratificante es que los equipos que no avanzan mucho o que ni siquiera llegan a las fases finales pueden obtener buenos ingresos para desarrollar el fútbol en sus países.

La distribución completa de los premios determinados por la FIFA según la etapa alcanzada por los equipos es la siguiente:

Etapa del torneo y posición final Premio en metálico (en millones de dólares) Equipos eliminados en la fase de grupos 9 millones $ Dieciseisavos de final (debutantes en play-offs) 11 millones $ Participantes en octavos de final 15 millones $ Cuartos de final (los ocho mejores) 19 millones $ Cuarto lugar 27 millones $ Tercer lugar (medalla de bronce) 29 millones $ Segundo lugar (medalla de plata) 33 millones $

Como puede ver, incluso los equipos que no superan la fase de grupos tienen garantizados 9 millones de dólares. Esto sin duda llevará la competencia y la intriga en el campo a su punto máximo en cada partido y cada etapa. Sigamos juntos para ver quién gana el trofeo principal y los millones récord.

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