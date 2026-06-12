Lamine Yamal y Nico Williams regresan a los entrenamientos de la selección española

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Lamine Yamal y Nico Williams regresan a los entrenamientos de la selección española

La selección española recibió noticias importantes y positivas antes de su debut en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 contra Cabo Verde. Las piezas clave en ataque, Lamine Yamal y Nico Williams, han vuelto a entrenar con el grupo completo. La participación de este dúo dinámico estaba en duda debido a lesiones, pero su regreso a la sesión grupal en la base da esperanzas a los aficionados antes del torneo. Así lo informa Goal.com .

La sesión de entrenamiento del jueves en la sede de Chattanooga, Tennessee, supuso un gran alivio para el seleccionador Luis de la Fuente. Yamal, Williams y Víctor Muñoz se perdieron el último partido amistoso contra Perú el lunes por molestias físicas. Mientras el resto del equipo viajaba para el encuentro, este trío siguió un programa de rehabilitación específico.

El estado de la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, preocupaba especialmente a los expertos. El talento de 18 años no ha disputado un partido oficial desde abril debido a una lesión en la pierna izquierda. En una entrevista la semana pasada, Luis de la Fuente señaló que Yamal estaría listo para el primer partido, aunque sus minutos en el campo podrían ser limitados.

El ambiente durante el entrenamiento fue muy positivo. Los compañeros celebraron el regreso de Yamal y Williams a su manera. Además, el portero Unai Simón celebró su cumpleaños junto al equipo. Ahora, España puede centrarse en los planes tácticos para el Grupo H.

Con una mezcla de juventud y experiencia, la selección española es considerada una de las grandes favoritas para esta Copa del Mundo. El regreso de sus líderes ofensivos sin duda aumenta las posibilidades de título del equipo.

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Nodirbek Razzokov
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