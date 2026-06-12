México vence a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026

¡La mayor y más prestigiosa fiesta deportiva, esperada por millones de aficionados al fútbol en todo el planeta, ha comenzado oficialmente con la Copa Mundial 2026, organizada por EE. UU., México y Canadá! El partido inaugural de este gran torneo celebrado al otro lado del océano ofreció a los aficionados en las gradas intensidad, goles y un drama inesperado. En el duelo de apertura, los representantes del Grupo A —uno de los anfitriones, la talentosa selección de México— se enfrentaron a la enérgica selección de Sudáfrica, logrando una victoria contundente.

En un encuentro que comenzó a un ritmo altísimo, apenas en el minuto 9, el talentoso delantero mexicano Julián Quiñones marcó el primer gol, haciendo vibrar el estadio y entrando en la historia como el autor del primer gol oficial de este Mundial. Aunque la primera parte estuvo dominada por los anfitriones, la intensidad ofensiva no decayó en la segunda mitad. En el minuto 67, el experimentado delantero Raúl Jiménez batió al portero sudafricano por segunda vez, ampliando la ventaja y sellando el marcador final de 2-0.

Una «lluvia» de tarjetas rojas y una lucha intensa

El partido no solo fue rico en goles, sino también en choques intensos y decisiones arbitrales firmes. Los jugadores sudafricanos se vieron obligados a cometer faltas para frenar los ataques rivales. Como resultado, en el minuto 49, el sudafricano Sithole fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla. Cerca del final, en el minuto 84, el suplente Zwane también recibió una tarjeta roja directa, dejando a sus compañeros con solo 9 hombres en el campo.

Sin embargo, en el tiempo añadido (90+2), el defensa mexicano Montes también fue expulsado por una falta, y ambos equipos terminaron el partido con plantillas incompletas. A pesar de esto, los anfitriones aseguraron sus primeros 3 puntos vitales ante su afición, dando un primer paso importante hacia los playoffs.

Mundial 2026. Grupo A. Detalles de la 1ª jornada:

México — Sudáfrica — 2:0

Goles: Julián Quiñones (9), Raúl Jiménez (67).

Alineación de México: Rangel, Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo, Fidalgo (Mora, 66), Lira (Álvarez, 76), Gutiérrez (Chávez, 66), Alvarado, Quiñones (Vega, 79), Jiménez (González, 76).

Alineación de Sudáfrica: Williams, Okon, Mudau, Sibisi, Mbokazi, Mokwana, Sithole, Adams (Zwane, 61), Modiba (Appollis, 77), Foster (Mbatha, 56), Rayners (Makgopa, 77).

Tarjetas amarillas: Gutiérrez (23) — Mokwana (17), Sibisi (74).

Tarjetas rojas: Montes (90+2) — Sithole (49), Zwane (84).

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