Oljas Abrayev valora altamente las posibilidades de la selección nacional de Uzbekistán

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Oljas Abrayev valora altamente las posibilidades de la selección nacional de Uzbekistán

A medida que comienzan los intensos partidos de la Copa Mundial 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, expertos de países vecinos también observan con gran interés los pasos históricos de nuestros representantes. En particular, Oljas Abrayev, presidente de la Liga de Fútbol Profesional de Kazajistán, analizó en detalle el potencial y las perspectivas de la selección nacional de Uzbekistán que participa en la Copa Mundial 2026 en una entrevista con medios locales.

Destacando las fortalezas actuales de nuestros representantes, el experto experimentado señaló específicamente la atmósfera interna y el equilibrio dentro del equipo:

— « En la actual selección nacional uzbeka, se observa claramente una comprensión mutua, una unidad genuina y un equilibrio perfecto en cada línea del equipo. Junto a líderes experimentados que han superado muchas pruebas, también hay suficientes talentos de la joven generación listos para subir al gran escenario. »

Además, la presencia de legionarios, es decir, jugadores que actúan en prestigiosos campeonatos extranjeros, aumenta significativamente la calidad general y la eficiencia del equipo principal en el campo », dijo Oljas Abrayev.

Nuestras estrellas al nivel de los estándares europeos

Durante su discurso, el experto kazajo elogió altamente los resultados de las dos estrellas principales del fútbol uzbeko hoy en día — Abdukodir Khusanov y Eldor Shomurodov — enfatizando que cumplen plenamente con los criterios europeos.

En particular, señaló que el joven defensa Abdukodir Khusanov se ha consolidado firmemente en el sistema de rotación principal del Manchester City, considerado uno de los clubes más poderosos no solo de la Premier League inglesa, sino de todo el mundo, y que se desarrolla constantemente adquiriendo una experiencia invaluable allí.

También se refirió específicamente al desempeño de nuestro delantero Eldor Shomurodov en la Süper Lig turca :

— « Shomurodov ganó el título de máximo goleador de la temporada según los resultados del campeonato turco. Lo más importante es que pudo superar a gigantes del fútbol mundial como Victor Osimhen y Mauro Icardi en términos de productividad. Este es un gran éxito. Sin duda, tanto Khusanov como Shomurodov son jugadores de alto nivel que pueden cumplir con los estándares europeos más altos hoy en día. »

Los oponentes son fuertes, pero no nos apresuramos a predecir

Al evaluar las posibilidades generales en la Copa Mundial, el experto recordó que es incorrecto sacar conclusiones por adelantado en el fútbol, porque muchos factores como la condición física de los jugadores, la fatiga después de los campeonatos nacionales y la simple suerte deportiva juegan un papel en los grandes torneos.

En su opinión, a nuestros representantes les esperan en el Grupo K equipos con vasta experiencia como Portugal y Colombia, que son muy serios y participan constantemente en Copas Mundiales (ambos equipos han participado 6 veces en la CM). No obstante, Oljas Abrayev, como representante de un país vecino, expresó su apoyo sincero a Uzbekistán y deseó suerte a nuestros jugadores.

Los intensos partidos de nuestra selección nacional en la fase de grupos comenzarán en los próximos días. Recordamos una vez más el calendario de partidos a nuestros aficionados :

Equipo oponente

Fecha del partido

Hora de Tashkent

Cartel principal del partido

Colombia

18 de junio

07:00

Partido de debut contra Luis Díaz y James Rodríguez

Portugal

23 de junio

22:00

Choque con Cristiano Ronaldo y su equipo de estrellas

RD Congo

28 de junio

04:30

El último partido agotador que decide el lugar en los play-offs

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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