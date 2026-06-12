El Real Madrid quiere fichar a Calafiori para reforzar su defensa

A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano en el fútbol europeo, la lucha entre los grandes clubes se intensifica. El talentoso defensa italiano Riccardo Calafiori, que actualmente defiende los colores del Arsenal, ha captado la atención de la directiva y los ojeadores del Real Madrid. Los «merengues» han marcado a este jugador como uno de sus objetivos prioritarios para esta ventana de transferencias.

Según información exclusiva del reconocido insider Gianluca Di Marzio, una de las fuentes más fiables del mundo del fútbol, los responsables del club madrileño han iniciado las primeras rondas de negociación con los agentes del defensa italiano sobre un posible traspaso.

Los planes tácticos del nuevo entrenador

El legendario José Mourinho, nombrado nuevo entrenador del Real Madrid, exige una reforma profunda de la línea defensiva. Quiere reforzar al equipo con un jugador polivalente capaz de rendir a un alto nivel en varias posiciones (tanto en el centro como en el lateral izquierdo). El joven Calafiori encaja perfectamente en estas estrictas exigencias tácticas.

Al mismo tiempo, la lista del gigante madrileño no solo incluye al jugador de los «gunners». Para reforzar la defensa, el club también está considerando seriamente la opción del defensa croata Joško Gvardiol, quien muestra un rendimiento estable en el Manchester City.

Puede consultar los indicadores de transferencia actuales de los dos principales candidatos en la siguiente tabla:

Nombre del jugador Club actual Valor de mercado estimado Fin del contrato Fortalezas del jugador Riccardo Calafiori Arsenal (Londres) 55 millones de euros Verano de 2029 Polivalencia, juego en banda y centro Joško Gvardiol Manchester City Alto precio de traspaso Contrato a largo plazo Potencia física, gran experiencia

Cláusulas contractuales y aspectos financieros

El valor de mercado estimado del talentoso lateral italiano de 24 años ronda actualmente los 55 millones de euros . Sin embargo, completar este traspaso no será fácil para el club madrileño. Dado que el contrato actual del jugador con el Arsenal se extiende hasta el verano de 2029, los «gunners» no están dispuestos a dejar salir a su líder a bajo precio.

Opinión de expertos: Los analistas de fútbol señalan que si José Mourinho logra cerrar este fichaje, el equipo madrileño olvidará sus problemas en el lateral izquierdo y en el centro de la defensa durante los próximos 5-6 años. No obstante, la firme postura del Arsenal podría elevar el precio del traspaso.

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