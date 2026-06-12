Alvaro Morata sobre Cristiano Ronaldo: Es el mejor de la historia

El delantero del Milan, Alvaro Morata, dedicó palabras afectuosas a su excompañero Cristiano Ronaldo, con quien compartió vestuario en el Real Madrid y la Juventus. El atacante español habló sobre la generosidad del astro portugués fuera del campo y el apoyo que brindaba a los jugadores jóvenes. Así lo informa Goal.com .

Como invitado en el podcast El Camino de Mario, Morata recordó sus primeros años en el Real Madrid, señalando que Cristiano Ronaldo regalaba constantemente obsequios a los jugadores jóvenes. Según él, Ronaldo regalaba iPads, teléfonos móviles y perfumes a los jóvenes durante las giras de pretemporada. Morata describió estos gestos como "increíbles" y destacó que el astro siempre le prestó una atención especial.

Morata elogió no solo la generosidad de Ronaldo, sino también su profesionalismo. Comentó que Cristiano Ronaldo nunca rompía su estricta rutina de entrenamiento en ninguna situación, incluso después de regresar tarde de largos viajes. Precisamente por esta ética de trabajo, Morata lo considera el mejor jugador de la historia del fútbol.

El delantero también se refirió a las altas exigencias que Ronaldo imponía a sus compañeros durante la intensa rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona. "En los primeros años era muy joven y no estaba acostumbrado a las exigencias de su nivel. Pero con el tiempo, entendí por qué era tan exigente", añadió Alvaro Morata.