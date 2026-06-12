Frank Leboeuf: Michael Olise es actualmente mejor que Lamine Yamal

El exdefensor de la selección francesa Frank Leboeuf habló maravillas del extremo del Bayern Múnich, Michael Olise. Afirmó que el jugador de 24 años es actualmente el mejor del mundo en su posición, superando incluso a la estrella del Barcelona, Lamine Yamal. Así lo informa Goal.com .

Olise tuvo una temporada de debut sensacional en Alemania. En 32 partidos de la Bundesliga, marcó 15 goles y dio 19 asistencias. También llegó a las semifinales de la Champions League con el Bayern y ganó la copa nacional. Leboeuf cree que Olise será el líder clave de Les Bleus en la Copa del Mundo de 2026.

Al compararlo con Lamine Yamal, Leboeuf destacó la consistencia del francés. Mientras que el talento español tuvo una temporada algo más irregular debido a las lesiones, Olise mantuvo su mejor forma durante todo el año. "En este momento, Michael Olise es el mejor extremo derecho del mundo", añadió el exdefensor.

Ante el trasfondo de estas brillantes actuaciones, el Real Madrid ha mostrado interés en el jugador. Según los informes, Florentino Pérez está dispuesto a pagar 150 millones de euros por el extremo francés. El Bayern lo compró por 60 millones de euros en 2024, pero su valor ahora se ha más que duplicado.