Ronaldo habla sobre sus objetivos en el Mundial 2026 y Uzbekistán

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Ronaldo habla sobre sus objetivos en el Mundial 2026 y Uzbekistán

La histórica Copa Mundial 2026, esperada por todo el planeta y que comenzó ayer al otro lado del océano, sigue emocionando a millones de aficionados. Cristiano Ronaldo, leyenda viva del fútbol mundial y capitán de la selección de Portugal, compartió sus pensamientos sobre las ambiciones de su equipo en este torneo global.

Un aspecto histórico para los aficionados uzbekos es que los portugueses comienzan en el Grupo K. Este grupo incluye a la selección de Uzbekistán, clasificada por primera vez, además de Colombia y la RD Congo.

«Debemos ganar cada partido»

Famoso Actu Foot Según una publicación en la red social «X» (antes Twitter), el cinco veces ganador del Balón de Oro reveló sus planes estratégicos para la fase de grupos:

«En un torneo tan prestigioso, lo más importante es empezar con éxito. Afrontaremos los tres partidos de grupo con el único objetivo de ganar y sumar el máximo de puntos. Nuestra misión principal es terminar primeros de grupo. Esto reforzará nuestra confianza antes de las fases eliminatorias. Estoy en un estado de ánimo muy positivo, mental y físicamente. Creo que ofreceremos un torneo inolvidable a nuestros aficionados».

La declaración combativa de Ronaldo demuestra que los portugueses han llegado a Norteamérica con el trofeo como único objetivo.

Un examen histórico y un gran sueño para Uzbekistán

El Mundial se celebra del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Para los aficionados uzbekos, ver a sus representantes enfrentarse a un jugador como Ronaldo es un sueño hecho realidad. Cómo los «Lobos Blancos» de Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev frenarán a Cristiano Ronaldo es ya un tema de gran interés.

Comentario para los aficionados: Según los analistas, el Grupo K será uno de los más impredecibles. A pesar de las ambiciones de Ronaldo, el juego disciplinado de Uzbekistán y la superioridad técnica de Colombia prometen pruebas difíciles para los portugueses.

¡Deseamos mucho éxito a nuestra selección nacional! Sigue el choque entre Cristiano Ronaldo y Uzbekistán, así como todos los goles y noticias exclusivas del Mundial 2026 en Zamin.

Cristiano RonaldoUzbekistánPortugalFIFAColombia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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