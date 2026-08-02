El Manchester United quiere fichar a un defensa del Arsenal

El Manchester United, uno de los clubes punteros de la Premier League, ha mostrado interés en el joven talento Myles Lewis-Skelly, quien milita en el Arsenal de Londres. Según la información difundida por The Independent, los «diablos rojos» se preparan para dar este paso inesperado con el fin de aprovechar la situación financiera en el mercado de fichajes y resolver los problemas de larga duración en el lateral izquierdo de la defensa. Así lo informa Goal.com.

Aunque en la actualidad Lewis Hall, jugador del Newcastle United, sigue siendo el objetivo prioritario de fichaje para la directiva de Old Trafford, las cualidades de Lewis-Skelly, formado en la academia del club, también están siendo analizadas seriamente. La directiva mancuniana lleva tiempo siguiendo el rendimiento del futbolista y quiere comprobar la viabilidad de este acuerdo debido a las grandes compras que el club londinense planea realizar en la ventana de fichajes de verano.

Planes de fichajes del Arsenal y presión financiera

El equipo dirigido por Mikel Arteta tiene como objetivo reforzar significativamente su plantilla en la temporada estival. En particular, se informó de que los «gunners» habían llegado a un acuerdo con el Newcastle para el traspaso de Bruno Guimarães por 77 millones de libras esterlinas más complementos en primas. Se espera que esta compra le permita a Mikel Arteta aumentar la competitividad en la medular y competir con éxito tanto a nivel nacional como en el ámbito europeo.

Sin embargo, las compras del club londinense no se limitan a eso. En un contexto en el que se acerca el final del contrato de la estrella del Real Madrid Vinicius Junior, se rumorea que el Arsenal está dispuesto a modificar su sistema salarial actual para incorporarlo. Justamente este tipo de fichajes estelares y el tremendo gasto financiero podrían obligar al club a despedirse de algunos futbolistas o a replantearse su futuro.

El papel de Myles Lewis-Skelly en la temporada

El propio Myles Lewis-Skelly adquirió una gran relevancia en las últimas semanas de la temporada, aportando su granito de arena para que el equipo conquistara el título de liga. Aunque al principio del curso le costó un poco tener continuidad sobre el césped, supo ganarse la confianza del cuerpo técnico. El jugador destaca por su capacidad para desenvolverse con eficacia tanto en el lateral izquierdo como en el centro del campo.

El entrenador Mikel Arteta, al hablar anteriormente sobre las cualidades del joven jugador, destacó que había sido muy exigente con él. Tras el partido contra el Fulham, Arteta admitió que quizás tardó un poco más de la cuenta en explotar al máximo el potencial de su pupilo, añadiendo que alinear a un futbolista de esa edad en partidos cruciales conlleva un cierto riesgo, pero que confiaba en que Lewis-Skelly estaba preparado.