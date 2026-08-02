Hansi Flick critica el debut de Karim Adeyemi con el Barcelona

Barcelona el entrenador principal Hansi Flick no ocultó su descontento tras los primeros minutos del nuevo fichaje Karim Adeyemi con la camiseta del club. Después del empate 2-2 ante el club inglés Birmingham City, el técnico alemán hizo una evaluación crítica de las acciones de su compatriota, aunque subrayó que aún confía en su potencial. Así lo informa Goal.com .

Según la información difundida por Goal.com, en el primer amistoso de pretemporada del club catalán, la atención se centró precisamente en Karim Adeyemi. Sin embargo, el nuevo fichaje se mostró perdido sobre el terreno de juego y poco incisivo en las bandas. Incluso una pérdida de balón suya provocó un error que terminó en gol del rival.

Errores en el debut y conclusión del técnico

En rueda de prensa posterior al encuentro, Hansi Flick admitió abiertamente que no estaba completamente satisfecho con el rendimiento del jugador. « Algunas acciones de Karim no salieron muy bien. Pienso que tiene un potencial para mostrar mucho más que esto, pero apenas lleva su primera semana de entrenamientos y es algo normal », declaró el entrenador.

Flick añadió que en los entrenamientos ha visto que la velocidad y la capacidad de disparo de Karim son bastante altas. El técnico expresó su confianza en que, con el tiempo, el jugador aportará un gran beneficio al equipo. También destacó que el Birmingham City está más avanzado en su preparación para la temporada y se encuentra en mejor forma física.

El brillo de los jóvenes

Mientras el proceso de adaptación de algunos futbolistas del primer equipo resulta complicado, los canteranos de la academia del Barcelona dejaron una impresión positiva en el entrenador. Hansi Flick expresó su satisfacción con el juego de los jóvenes y valoró positivamente sus acciones en el campo.

El héroe del partido fue el delantero egipcio de 18 años Hamza Abdelkarim. Anotó dos goles y salvó a su equipo de la derrota. Flick destacó especialmente la ética de trabajo y el carácter del joven delantero: « Es muy humilde, tiene un carácter fantástico y siempre busca dar su mejor versión. Como delantero, si se presenta una oportunidad hay que aprovecharla, y él lo hizo ».

En opinión del entrenador, este tipo de éxitos darán mucha confianza al joven jugador en las próximas semanas. Al señalar que la calidad, la intensidad y el ambiente en el equipo hacen que trabajar con los jóvenes sea aún más agradable, Hansi Flick indicó que continuará la preparación para la temporada.