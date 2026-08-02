SpaceX realiza su 90º vuelo de cohetes Falcon en 2026

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SpaceX realiza su 90º vuelo de cohetes Falcon en 2026

SpaceX, fundada por Elon Musk, ha demostrado una vez más su liderazgo en el sector de las tecnologías espaciales. Según el medio ixbt.com, la empresa ha llevado a cabo su vuelo exitoso número 90 de cohetes de la familia Falcon desde principios de 2026. Esta cifra es un resultado único que hasta ahora no ha sido igualado por ninguna otra agencia espacial o empresa privada en el mundo. Así lo informa Ixbt.com que informa.

Como parte de esta nueva misión exitosa, el cohete portador Falcon 9 despegó desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. Como resultado del vuelo, otros 24 satélites Starlink fueron desplegados con éxito en la órbita terrestre baja. Los expertos confirmaron que todos los aparatos están completamente listos para comenzar su trabajo en la órbita asignada.

Una nueva cúspide en la tecnología reutilizable

Este vuelo tiene una importancia crucial no solo en números, sino también desde el punto de vista tecnológico. La primera etapa del cohete, con número B1081, fue utilizada por una cifra récord: nada menos que por 26ª vez. Esto demuestra cuán efectiva es la concepción de reutilización, que permite reducir drásticamente los costos y aumentar la frecuencia de los vuelos en la industria aeroespacial.

Tras la separación, la primera etapa aterrizó con éxito en la plataforma marítima autónoma llamada «Of Course I Still Love You» en el Océano Pacífico. Esta compleja práctica de ingeniería se ha convertido en la tarjeta de presentación de SpaceX, y su finalización exitosa en cada ocasión demuestra una vez más la fiabilidad del sistema.

Ritmo acelerado y planes futuros

Según las estadísticas, de los 90 vuelos realizados durante los primeros siete meses de 2026, 89 correspondieron a los confiables cohetes Falcon 9. Asimismo, durante este período se completó con éxito el vuelo de un cohete pesado Falcon Heavy. Este ritmo acelerado permite a la empresa expandir la red global de internet y cumplir a tiempo con otros pedidos comerciales.

Actualmente, SpaceX ocupa una posición cercana al monopolio absoluto en el mercado de los vuelos espaciales. La capacidad de la empresa para relanzar cohetes de forma consecutiva y a corto plazo ha cambiado radicalmente el costo de acceso al espacio en todo el mundo, obligando a otros países y empresas privadas a actuar con mayor actividad en esta dirección.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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