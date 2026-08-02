¿Una nueva estrella en el Arsenal? La intriga en torno al fichaje de Julián Álvarez

«No hablo de un jugador que no pertenece a nuestro club. Actualmente estoy muy contento con nuestra plantilla. Y por supuesto, queremos que sea aún más fuerte, estamos trabajando activamente en ello», declaró Mikel Arteta (Goal.com).

¿Tiene el Arsenal un gran plan para el delantero argentino? ¿Podrán los londinenses revolucionar el mercado europeo?

Un posible acuerdo entre el Arsenal y el Atlético ha causado un gran revuelo en el mercado de fichajes. Julián Álvarez ¡el desenlace de la intriga al final del artículo!

Las palabras de Arteta y la postura oficial

Mikel Arteta se negó a hablar de un jugador que no forma parte del Arsenal.

Destacó que está satisfecho con la plantilla actual.

Información relacionada con el traspaso

El Arsenal muestra interés en Julián Álvarez.

Según los medios, los londinenses están dispuestos a incluir a Viktor Gyökeres en la operación junto a un pago adicional.

Álvarez fichó por el Atlético procedente del Manchester Citypor 75 millones de euros (2024).

Estadísticas y aspectos financieros

Temporada 2025/2026: 49 partidos, 20 goles, 9 asistencias.

El contrato es válido hasta 2030.

Transfermarkt valora a Álvarez en 120 millones de euros.

El empeño del Arsenal por reforzar su delantera podría provocar una nueva sensación en el mercado de fichajes europeo.

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