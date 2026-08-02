Superliga: ¿Quién será el mejor entrenador del mes de julio?

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Superliga: ¿Quién será el mejor entrenador del mes de julio?

¡Batalla de entrenadores en la Superliga! La PFL ha anunciado a cuatro candidatos para el mes de julio. ¡La lucha es reñida y los resultados muy interesantes! ¿Qué técnico fue el mejor y qué equipo marcó más goles en julio?

En la Superliga de Uzbekistán hay una competencia feroz cada mes entre los entrenadores. En julio, cuatro técnicos fueron reconocidos como finalistas. Echa un vistazo a la dura competencia y a los resultados, ¡descubre quién será el ganador al final del artículo!

Candidatos y resultados

  • Mirjalol Qosimov (AGMK): 3 partidos, 3 victorias, diferencia de goles 9:4

  • Islom Ismoilov (Neftchi): 3 partidos, 2 victorias, 1 empate, diferencia de goles 8:3

  • Vadim Abramov (Dinamo): 3 partidos, 3 victorias, diferencia de goles 7:4

  • Ro‘ziqul Berdiyev (Nasaf): 3 partidos, 2 victorias, 1 empate, diferencia de goles 5:2

Superliga: ¿Quién será el mejor entrenador del mes de julio?

Puntos destacados

  • Los equipos de Qosimov y Abramov ganaron todos sus encuentros.

  • Ismoilov y Berdiyev registraron dos victorias y un empate.

  • Las diferencias en ataque y defensa entre los equipos hicieron la competencia aún más interesante.

Intriga y pronósticos

  • ¿Qué entrenador será el mejor del mes?

  • Basado en la diferencia de goles y los resultados, no es fácil predecir al ganador.

En tu opinión, ¿qué entrenador se convertirá en el mejor de julio? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus amigos y aficionados al fútbol en Telegram u otras redes sociales!

Mirjalol QosimovAGMKNeftchiDinamoNasaf
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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