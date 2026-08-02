Presentación del Crussis e-Full 12.11 Pro X: un buque insignia de 12 mil euros

Ha tenido lugar un estreno notable en el mercado de la bicicleta: según ixbt.com, la empresa Crussis ha presentado al público su nueva e-bike de montaña insignia. Bautizado como e-Full 12.11 Pro X, este modelo ha captado inmediatamente la atención gracias a sus tecnologías avanzadas, sus componentes perfectos y su elevado precio. Este vehículo de dos ruedas despierta un gran interés no solo entre los entusiastas del deporte, sino también entre los amantes de la tecnología prémium moderna. Así lo informa Ixbt.com informa .

La principal peculiaridad del nuevo modelo radica en su precio. Según Ixbt.com, este buque insignia cuesta exactamente 12 000 euros. Esto lo sitúa entre los modelos de serie más caros del mercado actual de bicicletas eléctricas de consumo. Este precio tan elevado se debe a los materiales de alta calidad del vehículo y a sus últimas soluciones de ingeniería.

Potencia y capacidades técnicas

En el centro de la bicicleta se encuentra un potente motor eléctrico DJI Avinox M2S, que proporciona un par impresionante de hasta 150 N·m en modo Boost. La batería, base del sistema eléctrico, tiene una capacidad de 800 Wh. El fabricante afirma que con el cargador rápido de 12 A incluido en el set, es posible recuperar la carga de la batería hasta el 75 % en apenas media hora.

En cuanto al control y la comodidad, el fabricante también ha cumplido con altos estándares. En el tubo superior del cuadro hay integrada una pantalla OLED moderna que permite supervisar todos los indicadores importantes. También hay botones separados en el manillar para cambiar de modo. Una de las características interesantes del modelo es la presencia de un puerto USB Type-C de hasta 65 W de potencia, que permite cargar un smartphone o un portátil durante el viaje.

Componentes prémium

El Crussis e-Full 12.11 Pro X está equipado con los componentes más avanzados. En particular, el vehículo cuenta con un sistema de suspensión de alta calidad equipado con una horquilla Fox Podium Grip X2 Kashima y un amortiguador trasero Fox Float X Live Valve Neo Evol LV. Para el sistema de frenado se han elegido unos frenos hidráulicos SRAM Maven Ultimate fiables. A diferencia de muchos modelos e-MTB modernos, esta bicicleta tiene ruedas delanteras y traseras del mismo tamaño.

La bicicleta está equipada con ruedas de fibra de carbono FSA Gradient i30 y neumáticos Maxxis. La función de cambio de marchas la realiza un sistema de transmisión electrónico de 12 velocidades SRAM XX Eagle AXS T-Type. Según datos de pruebas independientes, el peso de esta bicicleta eléctrica en talla L es de aproximadamente 22,3 kg, aunque el fabricante oficial aún no ha anunciado las cifras de peso completo.