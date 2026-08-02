Cambios históricos observados en las estadísticas de Steam

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Cambios históricos observados en las estadísticas de Steam

Las estadísticas mensuales de la plataforma Steam para julio de 2026, publicadas por Valve, mostraron cambios radicales en el mercado de PC para juegos. Según ixbt.com, en los últimos meses han cambiado las prioridades de larga data en el mercado de hardware informático en cuanto a las capacidades de memoria y el número de núcleos de procesador. Estos cambios demuestran que los jugadores se están adaptando a las exigencias de los juegos de nueva generación y actualizan activamente sus sistemas. Así lo informa Ixbt.com informa .

En el mercado de chips gráficos, NVIDIA mantiene su supremacía absoluta. Sus tarjetas gráficas representan el 72,77 % de todos los sistemas de la plataforma. Asimismo, la cuota de AMD es del 18,74 % y la de Intel del 8,08 %. Aunque la GeForce RTX 3060 sigue manteniendo el estatus de acelerador gráfico más popular por ahora, sus cifras disminuyen gradualmente.

Tarjetas gráficas de nueva generación y récord en capacidad de memoria

Se observa un rápido crecimiento en la cuota de tarjetas gráficas de nueva generación en el mercado, en particular la serie GeForce RTX 5060. En concreto, el modelo GeForce RTX 5060 alcanzó el 2,85 % y la RTX 5060 Ti el 2,26 %. Por su parte, la RTX 5070 se convirtió en la tarjeta más popular de la quinta serie, registrando un crecimiento del 0,53 %.

Sin embargo, el acontecimiento histórico más importante corresponde a la capacidad de la memoria de video. Según los datos, las tarjetas gráficas con 16 GB de memoria superaron por primera vez a los modelos de 8 GB. Actualmente, los dispositivos con 16 GB de capacidad lideran entre los usuarios de Steam con una cuota del 25,9 %, mientras que la cuota de los modelos de 8 GB ha bajado al 25,32 %. Además, las tarjetas con 12 GB y 24 GB de VRAM también están ampliando su cuota.

Nuevas tendencias en procesadores y sistemas operativos

Durante el período del informe, también se produjeron cambios significativos en otros componentes de hardware. Por primera vez, las CPU de ocho núcleos se convirtieron en la opción más popular entre los jugadores, abarcando el 27,85 % de todos los sistemas. Los procesadores de seis núcleos, que antes eran los líderes, cayeron al segundo lugar con un 27,52 %.

En cuanto a la RAM, aunque la capacidad de 16 GB sigue siendo el estándar principal con un 40,97 %, la cuota de los sistemas de 32 GB también creció rápidamente hasta alcanzar el 36,93 %. En el segmento de sistemas operativos, Windows 11 continuó creciendo, registrando un resultado del 70,26 %. La cuota de Windows 10 se redujo al 23,3 %, mientras que Linux representó el 4,01 % y macOS el 2,32 % de los usuarios.

SteamTarjeta GráficaProcesadorNVIDIAWindows 11
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Abror Shuhratov
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