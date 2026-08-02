Josko Gvardiol: Enzo Maresca es el entrenador perfecto para el Manchester City

Según Goal.com, el defensa del Manchester City Josko Gvardiol calificó al nuevo entrenador Enzo Maresca como el candidato «perfecto» para suceder a Pep Guardiola. El técnico italiano asume una enorme responsabilidad tras la marcha del legendario técnico catalán del Etihad Stadium después de una década de éxitos, informa Goal.com informa que

Tras la brillante era de Pep Guardiola, una nueva etapa comenzó con la llegada de Enzo Maresca al banquillo este verano. Las primeras impresiones de la plantilla en los entrenamientos demuestran que los jugadores apoyan plenamente este nuevo nombramiento.

Nuevo enfoque táctico y proceso de adaptación

El jugador croata destacó su plena confianza en la decisión de la directiva del club y elogió las cualidades únicas del técnico. Según Josko Gvardiol, Enzo no fue elegido por casualidad y cuenta con ideas nuevas y específicas.

«El nivel de exigencia es muy alto y Enzo fue elegido por una razón. Creo que es un entrenador de calidad, que tiene nuevas ideas, y debemos ver qué tenemos que hacer en cuanto a estilo de juego y táctica. Pienso que es el candidato ideal, pero por supuesto esto llevará tiempo», declaró el defensa.

No obstante, el internacional croata evaluó con realismo la dificultad del reto por delante. Al reconocer que el equipo debe adaptarse con rapidez a un nuevo enfoque táctico, señaló que la plantilla aún no está completa debido a las vacaciones posteriores al Mundial de Clubes, pero que las bases tácticas se están sentando ahora mismo.

La visión particular de Enzo Maresca

Se sabe que Enzo Maresca trabajó como asistente de Pep Guardiola en la temporada del triplete 2022/23. Sin embargo, el técnico de 46 años dejó claro de inmediato que no tiene intención de convertirse en una mera copia de su mentor.

Está decidido a implantar su propia filosofía en el Etihad Stadium en lugar de limitarse a mantener el status quo. En su presentación oficial, Maresca afirmó: «Puede haber algunos conceptos similares, pero cada entrenador es diferente. Creo que es difícil simplemente copiar el trabajo de otros entrenadores. Yo no veo el fútbol de la misma manera y por eso no creo en las copias».

A juicio de Gvardiol, el cambio de entrenador es un nuevo proceso que no será sencillo, y la tarea principal de los futbolistas es adaptarse lo antes posible al nuevo técnico y seguir sus instrucciones antes de que comience la temporada.