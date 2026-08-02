José Mourinho aclara el futuro de Vinícius Júnior

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha respondido con firmeza a los recientes rumores sobre el traspaso del delantero brasileño Vinícius Júnior y su futuro en el equipo. Recientemente había circulado información de que el club inglés Arsenal planeaba aprovechar una pausa en las negociaciones de contrato del jugador brasileño. Hablando con la prensa tras los partidos de pretemporada, el experimentado técnico puso fin a este tipo de especulaciones. Así lo informa Goal.com, informa Goal.com.

Según Goal.com, el hecho de que el contrato actual de Vinícius se acerque a su fin y las negociaciones para su renovación se hayan estancado había dado esperanzas al club londinense. Se había dicho que la directiva del Arsenal estaba dispuesta incluso a modificar su sistema salarial tradicional y aceptar grandes condiciones financieras para fichar al jugador. Sin embargo, Mourinho subrayó firmemente que el futbolista regresará próximamente a la capital española para unirse a la disciplina del equipo.

Preparación y nuevos jugadores en las filas madridistas

Según Mourinho, la plantilla principal aún no está completa, ya que varios jugadores clave están disfrutando de sus vacaciones tras la Copa del Mundo. No obstante, se espera que varios futbolistas se incorporen al grupo general en los próximos días. Citando el sitio web oficial del club, Vini Jr, Brahim Díaz y Bernardo llegarán a la concentración el lunes.

El partido del sábado en el estadio Wörthersee contra la Fiorentina fue la primera prueba para José Mourinho desde su regreso al banquillo del club madridista. Dicho encuentro terminó con un empate a 2-2. El Real Madrid se había adelantado primero en el marcador por dos goles gracias a Endrick y al joven canterano Alexis Ciria. Sin embargo, los italianos lograron empatar gracias a los remates certeros de Roberto Piccoli y Moise Kean.

Las reflexiones del entrenador sobre el partido y el estado del equipo

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Mourinho analizó el desempeño de sus pupilos y destacó que el equipo mostró tres caras diferentes a lo largo del partido. En su opinión, el inicio fue de un nivel altísimo y los madridistas podrían haber ampliado su ventaja en el marcador. En la segunda parte, comenzó a notarse la presión del equipo italiano, superior en el aspecto físico.

“Me ha gustado todo. Hemos visto a tres Real Madrid en el campo: un equipo lleno de energía, uno cansado y otro muy cansado”, cita la fuente las palabras de Mourinho. El técnico no ocultó su satisfacción al ver que, a pesar del cansancio en el tramo final, los jugadores demostraron carácter y mantuvieron el control sobre el terreno de juego.