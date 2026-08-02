El gobierno chino ha aprobado oficialmente la construcción de cuatro nuevas centrales nucleares con un valor total que supera los 25 mil millones de dólares. Esta ambiciosa iniciativa prevé la puesta en marcha de ocho nuevos bloques de energía en el país, abriendo una nueva etapa en la expansión de la energía nuclear en 2026 y convirtiéndose en un paso crucial en la estrategia energética baja en carbono de China. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la nueva lista aprobada incluye la 2ª fase de la central nuclear de Jinqimen en la provincia de Zhejiang, la 3ª fase de la central nuclear de Taipingling en la provincia de Guangdong, así como los nuevos emplazamientos de Zhuanghe en la provincia de Liaoning y Laiyang en la provincia de Shandong. Estos proyectos forman parte de un plan a largo plazo destinado a aumentar constantemente la cuota de generación nuclear del país.

Tecnologías modernas y nuevos reactores

El proyecto de la central nuclear de Jinqimen planea utilizar reactores Hualong One Version 2.0 de tercera generación modernizados y de fabricación nacional. Una vez finalizada la construcción, esta planta incluirá seis bloques de energía y se convertirá en la cuarta mayor base de energía nuclear de la ciudad de Ningbo, con la participación prevista de capital privado en el proceso.

La misma tecnología Hualong One Version 2.0 se utilizará en la construcción de la central nuclear de Taipingling. La potencia de cada bloque de energía en la planta será de 1217 MW y, tras su puesta en marcha completa, se espera que su volumen de generación anual de electricidad supere los 55 mil millones de kWh.

Mayores construcciones y planes futuros

La central nuclear de Laiyang en Shandong se convertirá en una de las construcciones más grandes del programa. Sus primeros dos bloques de energía estarán equipados con reactores de tercera generación Guohe One, otro desarrollo nacional, con una potencia de 1543 MW cada uno.

El valor total de la planta de Laiyang se estima en unos 18 mil millones de dólares. Una vez construidos los seis bloques de energía, se espera que esta instalación se convierta en la mayor central nuclear de China por potencia instalada y siente las bases para la construcción masiva y estandarizada de reactores Guohe One.

La aprobación de estos proyectos garantiza el inicio del programa regular de aprobación de nuevas construcciones nucleares en China para el año 2026. Entre 2022 y 2025, el gobierno había aprobado la construcción de al menos 10 nuevos reactores cada año.

Basándose en los medios chinos, hoy en día China ocupa el primer lugar en el mundo en términos de capacidades de energía nuclear operativas y número de reactores en construcción. Los nuevos proyectos de infraestructura siguen siendo una de las mayores direcciones de inversión en la economía del país.