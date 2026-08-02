China inicia grandes proyectos de energía nuclear por valor de 25 mil millones de dólares

·111·Tecnología
China inicia grandes proyectos de energía nuclear por valor de 25 mil millones de dólares

El gobierno chino ha aprobado oficialmente la construcción de cuatro nuevas centrales nucleares con un valor total que supera los 25 mil millones de dólares. Esta ambiciosa iniciativa prevé la puesta en marcha de ocho nuevos bloques de energía en el país, abriendo una nueva etapa en la expansión de la energía nuclear en 2026 y convirtiéndose en un paso crucial en la estrategia energética baja en carbono de China. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la nueva lista aprobada incluye la 2ª fase de la central nuclear de Jinqimen en la provincia de Zhejiang, la 3ª fase de la central nuclear de Taipingling en la provincia de Guangdong, así como los nuevos emplazamientos de Zhuanghe en la provincia de Liaoning y Laiyang en la provincia de Shandong. Estos proyectos forman parte de un plan a largo plazo destinado a aumentar constantemente la cuota de generación nuclear del país.

Tecnologías modernas y nuevos reactores

El proyecto de la central nuclear de Jinqimen planea utilizar reactores Hualong One Version 2.0 de tercera generación modernizados y de fabricación nacional. Una vez finalizada la construcción, esta planta incluirá seis bloques de energía y se convertirá en la cuarta mayor base de energía nuclear de la ciudad de Ningbo, con la participación prevista de capital privado en el proceso.

La misma tecnología Hualong One Version 2.0 se utilizará en la construcción de la central nuclear de Taipingling. La potencia de cada bloque de energía en la planta será de 1217 MW y, tras su puesta en marcha completa, se espera que su volumen de generación anual de electricidad supere los 55 mil millones de kWh.

Mayores construcciones y planes futuros

La central nuclear de Laiyang en Shandong se convertirá en una de las construcciones más grandes del programa. Sus primeros dos bloques de energía estarán equipados con reactores de tercera generación Guohe One, otro desarrollo nacional, con una potencia de 1543 MW cada uno.

El valor total de la planta de Laiyang se estima en unos 18 mil millones de dólares. Una vez construidos los seis bloques de energía, se espera que esta instalación se convierta en la mayor central nuclear de China por potencia instalada y siente las bases para la construcción masiva y estandarizada de reactores Guohe One.

La aprobación de estos proyectos garantiza el inicio del programa regular de aprobación de nuevas construcciones nucleares en China para el año 2026. Entre 2022 y 2025, el gobierno había aprobado la construcción de al menos 10 nuevos reactores cada año.

Basándose en los medios chinos, hoy en día China ocupa el primer lugar en el mundo en términos de capacidades de energía nuclear operativas y número de reactores en construcción. Los nuevos proyectos de infraestructura siguen siendo una de las mayores direcciones de inversión en la economía del país.

ChinaCentral NuclearEnergía NuclearInversionesReactor
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La Fuerza Aérea de EE. UU. amplía su contrato de transporte de carga con Blue OriginLa Fuerza Aérea de EE. UU. amplía su contrato de transporte de carga con Blue OriginHoy, 06:51Avance crucial en física cuántica: científicos crean superposiciones exóticasAvance crucial en física cuántica: científicos crean superposiciones exóticasHoy, 05:56El flagship OnePlus 16 llegará con una batería de 9000 mAh y un procesador ultra potenteEl flagship OnePlus 16 llegará con una batería de 9000 mAh y un procesador ultra potenteHoy, 03:26China propone un nuevo método para la seguridad de la Tierra y el espacioChina propone un nuevo método para la seguridad de la Tierra y el espacioHoy, 02:54La escasez mundial de memoria comienza a afectar el suministro del MacBook AirLa escasez mundial de memoria comienza a afectar el suministro del MacBook AirHoy, 02:50La caída drástica de las acciones de SpaceX hace perder 600 mil millones de dólares a Elon MuskLa caída drástica de las acciones de SpaceX hace perder 600 mil millones de dólares a Elon MuskHoy, 02:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda