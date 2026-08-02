Denzel Dumfries habla sobre su debut con el Real Madrid

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Denzel Dumfries habla sobre su debut con el Real Madrid

El defensa neerlandés Denzel Dumfries compartió sus impresiones tras su primer partido con la camiseta del Real Madrid y expresó su orgullo por defender los colores del club blanco. El encuentro amistoso contra la Fiorentina, disputado en el Worthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), supuso la primera prueba del jugador en su nuevo equipo, informa Goal.com. informa .

Según Goal.com, el experimentado jugador fue incluido inmediatamente en el once titular por el entrenador José Mourinho tras su llegada procedente del Inter. Este encuentro fue una etapa importante en la preparación del equipo para la nueva temporada, permitiendo evaluar el estado físico y táctico de los jugadores.

Nueva posición y exigencias del entrenador

Durante el partido, Denzel Dumfries desempeñó una función ligeramente diferente a su habitual demarcación de lateral derecho, participando en los experimentos tácticos del técnico. Según sus palabras, aunque jugar en este nuevo rol no fue fácil, está dispuesto a cumplir cualquier tarea por el bien del equipo.

En una entrevista concedida a Realmadrid TV, el futbolista declaró: «Me sentí bien y estoy orgulloso de debutar con el Real Madrid. Ha sido una experiencia maravillosa, y ahora es el momento de trabajar duro para jugar muchos más partidos».

Potencial del equipo y planes de futuro

Actualmente, el equipo se encuentra realizando su concentración de pretemporada, lo que permite a los nuevos fichajes mejorar el entendimiento mutuo con las estrellas de la plantilla. Dumfries destacó especialmente el elevado potencial técnico del equipo.

«Llevamos juntos apenas una semana y necesitaremos un poco de tiempo para acoplarnos mejor. La pretemporada está para eso. Hay mucha calidad en el equipo y esperamos con muchas ganas los próximos partidos», añadió el futbolista neerlandés.

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