Las mayores estrellas de la historia de la Copa del Mundo: Pelé lidera, Messi tercero

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Las mayores estrellas de la historia de la Copa del Mundo: Pelé lidera, Messi tercero

Se ha publicado una clasificación de los jugadores que han dejado una mayor huella en la historia de la Copa del Mundo, y Lionel Messi ocupa solo el tercer lugar, informa Planet Futbol.

El ranking tiene en cuenta el número de Mundiales disputados, trofeos, goles, número de partidos e impacto en el torneo. El primer lugar fue otorgado a Pelé. La leyenda brasileña sigue siendo el único jugador en haber ganado la Copa del Mundo tres veces. Se convirtió en campeón a los 17 años en 1958 y llevó a Brasil a la victoria nuevamente en 1970.

El segundo lugar fue para Diego Maradona, quien llevó a Argentina al título en el Mundial de 1986. Lionel Messi fue colocado en tercer lugar por ganar el título con Argentina en Qatar 2022, anotar un doblete en la final contra Francia y establecer un récord con 26 apariciones en Copas del Mundo. Los siguientes lugares los ocupan Ronaldo, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Garrincha, Franz Beckenbauer, Cafu y Miroslav Klose.

Copa del MundoFútbolPeléLionel MessiDiego Maradona
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