Se revela la razón por la que el Arsenal renunció al fichaje de Anthony Gordon

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Se revela la razón por la que el Arsenal renunció al fichaje de Anthony Gordon

Los gigantes de la Premier League, concretamente el Arsenal y el Liverpool, han despejado el camino para el Barcelona en la carrera por Anthony Gordon. La leyenda del Newcastle, Chris Waddle, explicó a GOAL por qué el internacional inglés se dirigió a Cataluña en lugar de al norte de Londres. Así lo informa Goal.com .

El traspaso de 80 millones de euros llevó a Gordon desde su tierra natal hasta los campeones de La Liga. Este acuerdo sorprendió a muchos, ya que se espera que otro inglés, Marcus Rashford, también juegue para el Barcelona en la temporada 2025-26. Aunque los catalanes tienen la opción de hacer permanente la cesión de Rashford por 26 millones de libras, prefirieron invertir los fondos en la velocidad y habilidad de Gordon.

El jugador de 25 años puede jugar tanto en la banda izquierda como en la posición de "falso nueve". Anteriormente, hubo informes de que podría regresar al club de su infancia, el Liverpool, o unirse al Arsenal, donde podría encajar en los planes de Mikel Arteta. Sin embargo, al final, ningún club inglés entró en competencia financiera con el Barcelona.

Según Chris Waddle, el Arsenal no quería gastar entre 60 y 80 millones de libras para la posición de extremo izquierdo y buscaba opciones más baratas. "El Arsenal probablemente buscaba un candidato para la banda izquierda, ya que ni Gabriel Martinelli ni otros han logrado consolidarse allí como Bukayo Saka. Pero no estaban dispuestos a pagar una suma tan grande", afirma el experto.

Ahora, se espera que se forme un tándem de Lamine Yamal y Anthony Gordon en las bandas del Barcelona. Este traspaso es una gran oportunidad para que Gordon salga de su zona de confort profesional y se pruebe en una nueva liga. El tiempo dirá cuán exitosa será su carrera en España.

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Nodirbek Razzokov
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