Newcastle elige a Felix Nmecha para reemplazar a Bruno Guimarães

A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano, los grandes cambios y los rumores más interesantes se intensifican en el fútbol europeo. Según Goal.com, el club inglés Newcastle United ha comenzado a prepararse para una posible salida de su capitán Bruno Guimarães. La directiva ha elegido a Felix Nmecha, del Borussia Dortmund, como el principal candidato para reemplazar dignamente al centrocampista brasileño y ya ha iniciado las primeras negociaciones. Según Goal.com informa .

Newcastle ha comenzado a buscar refuerzos y ha señalado al internacional alemán como su prioridad absoluta para el centro del campo. Según L’Équipe, la directiva del club inglés considera que el futbolista de 25 años es la solución más adecuada para su estilo de juego. El centrocampista del Porto, Victor Froholdt, también figura en la lista de candidatos, pero el jugador del Dortmund sigue siendo la principal prioridad del club.

Una cadena de grandes fichajes y capacidad financiera

Esta actividad está directamente relacionada con el esperado traspaso del capitán Bruno Guimarães. El centrocampista brasileño, muy querido por los aficionados, está cerca de continuar su carrera en otro grande de la Premier League, el Arsenal . Según las previsiones, los Gunners estarían dispuestos a pagar alrededor de 90 millones de euros por la estrella.

Este enorme ingreso procedente del Arsenal ofrecería a la directiva del Newcastle una gran oportunidad para reconstruir el centro del campo antes de la nueva temporada. Cabe recordar que el club ya había vendido a Sandro Tonali al Tottenham. Por ello, es necesario cubrir rápidamente las bajas de la plantilla.

Las exigencias del Borussia Dortmund

Sin embargo, Newcastle tendrá que superar importantes obstáculos financieros para alcanzar su objetivo. El Borussia Dortmund no tiene intención de dejar marchar barato a su líder. El gigante alemán exige al menos 120 millones de euros por el futbolista y se niega incluso a negociar ofertas inferiores a esa cantidad.

Cabe señalar que el contrato vigente de Felix Nmecha con el Dortmund se extiende hasta junio de 2030, lo que otorga al club alemán una ventaja en las negociaciones. La pasada temporada disputó 29 partidos de la Bundesliga y marcó dos goles. Además, ha adquirido experiencia internacional con la selección de Alemania.