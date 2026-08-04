Razer presenta sus primeros teclados gaming con switches magnéticos

El reconocido fabricante de periféricos gaming Razer ha anunciado por primera vez en su historia una nueva serie de teclados Huntsman V3 HE Magnetic equipados con switches magnéticos Hall Effect. Según Ixbt.com, aunque son los primeros productos de la compañía basados en tecnología magnética, estos dispositivos no son los más rápidos del mercado: su latencia es de 0,60 ms. De ello informa Ixbt.com.

Actualmente, los teclados de Razer con switches ópticos analógicos son más rápidos en las mismas condiciones de prueba, con un resultado de 0,48 ms. Aun así, la nueva gama busca atraer a los gamers gracias a sus funciones de control avanzadas y sus amplias opciones de personalización.

Gama de modelos y capacidades técnicas

La nueva serie incluye dos modelos con cable: un Tenkeyless (TKL) sin teclado numérico y un formato compacto Mini 65 %. Ambos dispositivos funcionan a una frecuencia de 8000 Hz e incorporan Razer Hall Effect Magnetic Switches, que detectan la pulsación sin contacto físico mediante los cambios del campo magnético.

Los usuarios pueden ajustar por su cuenta la distancia de activación de las teclas según sus necesidades, en un intervalo de 0,1 a 4 mm. El fabricante garantiza una vida útil de 100 millones de pulsaciones para estos switches.

Funciones de control avanzadas

Con estos nuevos dispositivos, Razer no se ha centrado únicamente en la velocidad, sino también en funciones que hacen más cómodo el gameplay. En concreto, la función Rapid Trigger Mode permite detener de inmediato el procesamiento de una tecla en cuanto empieza a subir.

Los teclados también incluyen las siguientes funciones avanzadas:

Snap Tap — da prioridad automáticamente a la última tecla pulsada entre dos teclas, como A y D, al cambiar de dirección en un juego.

Snap Flex — permite asignar una acción a la pulsación de una tecla y otra acción al soltarla.

Dynamic Keystroke — permite activar hasta 4 acciones a distintas profundidades de una misma tecla.

Instant Cancel Control — incorpora un sistema para cancelar la acción siguiente antes de que se active.

Construcción y política de precios

La carcasa está fabricada con aluminio de calidad aeronáutica, mientras que las teclas están hechas de plástico PBT texturizado mediante moldeo de doble inyección. Los switches vienen lubricados de fábrica y montados sobre una capa gruesa de espuma para reducir el ruido. Sin embargo, no son compatibles con la función hot-swap.

Según Ixbt.com, el precio de los teclados Huntsman V3 HE Magnetic parte de 119,99 dólares estadounidenses para la versión Mini 65 % y de 139,99 dólares para el modelo Tenkeyless. Razer ofrece así a los usuarios tecnología magnética y ajustes avanzados de activación.