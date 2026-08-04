Hull City se suma a la puja por Manor Solomon

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Hull City se suma a la puja por Manor Solomon

El Hull City, recién ascendido a la Premier League, se ha sumado a la puja por el delantero del Tottenham Manor Solomon. Según The i Paper, el West Ham United también figura entre los principales aspirantes, mientras que el precio del traspaso se ha fijado en unos 20 millones de libras esterlinas. Goal.com informa de ello.

Se espera que las primeras ofertas por el extremo israelí de 27 años oscilen entre 10 y 20 millones de libras esterlinas. Las negociaciones podrían acelerarse en los próximos días, antes del cierre del mercado de fichajes.

Los cambios en el Tottenham y el futuro de Solomon

Aunque Manor Solomon llegó al Tottenham en 2023 como agente libre procedente del Fulham, solo disputó cinco partidos oficiales con el club londinense. A lo largo de su carrera también jugó cedido en Leeds United, Villarreal y la Fiorentina.

Aunque tuvo minutos durante la pretemporada bajo las órdenes de Roberto De Zerbi, Solomon no entra en los planes del nuevo entrenador. El año pasado, durante la etapa de Thomas Frank, también surgió la esperanza de que continuara en el equipo, pero la situación no cambió.

Grandes fichajes y una profunda renovación de la plantilla

Según The i Paper, el Tottenham planea vender al menos a tres jugadores antes del cierre del mercado de fichajes. Después de terminar 17.º en la Premier League la pasada temporada y salvarse por poco del descenso, el club londinense busca renovar profundamente su plantilla.

El club ha reestructurado su escala salarial para fichar a jugadores como Sandro Tonali, Matheus Fernandes y Jan Paul van Hecke, además de incorporar como agentes libres a futbolistas como Marcos Senesi, Andy Robertson y Martin Dubravka. El capitán Cristian Romero también podría marcharse al Inter o al Atlético de Madrid.

Hull CityWest Ham UnitedTottenhamManor SolomonFichajes De Premier League
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