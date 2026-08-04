Bending Spoons compra Airtable por 1,28 mil millones de dólares

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Bending Spoons compra Airtable por 1,28 mil millones de dólares

La conocida empresa tecnológica italiana Bending Spoons ha realizado su primera adquisición importante desde que salió a bolsa el mes pasado. Según ixbt.com, la compañía ha llegado a un acuerdo para comprar la popular startup Airtable, especializada en bases de datos y hojas de cálculo, por 1,28 mil millones de dólares en efectivo. TechCrunch.com informa .

Fundada en 2013, Airtable había captado más de 1,4 mil millones de dólares en varias rondas de inversión a lo largo de los años. Aunque su valoración superó los 11 mil millones de dólares durante el auge de la financiación de capital riesgo en 2021, a principios de este año sus acciones se negociaban en el mercado secundario con una valoración de 4 mil millones de dólares. Según Bending Spoons, teniendo en cuenta el efectivo neto actual de la empresa, la operación valora Airtable en aproximadamente 2,25 mil millones de dólares.

Detalles de la operación y resultados financieros

En un comunicado, el fundador de Bending Spoons, Luca Ferrari, destacó que Airtable es una marca pionera que ha transformado la forma en que los equipos organizan sus datos y gestionan flujos de trabajo esenciales. Según sus palabras, los ingresos recurrentes anuales de la empresa crecieron más de un 20 % interanual hasta alcanzar casi 480 millones de dólares en junio de 2026, y su unión con Bending Spoons acelerará aún más la innovación.

En enero, Airtable presentó una nueva línea de productos llamada Superagent, que ayuda a los usuarios a crear un equipo de agentes de inteligencia artificial para realizar diversas tareas. En ese momento, el CEO de la compañía, Howie Liu, declaró que Airtable prestaba servicio a más de 500 000 organizaciones, incluidas el 80 % de las empresas de la lista Fortune 100.

La estrategia y los planes futuros de Bending Spoons

Bending Spoons, que salió a bolsa en julio con una valoración de 18 mil millones de dólares, suele aplicar una estrategia centrada en adquirir empresas cuyas acciones cotizan con un descuento considerable respecto a su valoración privada. La compañía reduce la plantilla de los proyectos adquiridos, simplifica sus productos y los convierte en negocios con ingresos sostenibles.

Cabe recordar que Bending Spoons ya se ha hecho con varias marcas destacadas del mercado tecnológico, incluidas las plataformas Evernote, WeTransfer, EventBrite y Vimeo. Se espera que esta experiencia también influya de forma significativa en la futura dirección del desarrollo y la eficiencia operativa de la plataforma Airtable.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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