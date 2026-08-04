Tras el histórico triunfo de la selección española en el Mundial, Barcelona el entrenador del club, Hansi Flick, abordó el creciente estatus de los jugadores y la necesidad de preservar el ambiente del vestuario. Según Goal.com, el técnico alemán afronta retos particulares para mantener la armonía colectiva dentro del equipo, aunque considera positiva esta situación. Sobre este asunto, el sitio informa también.

Cabe recordar que la selección española derrotó a Argentina por 1-0 en la final y conquistó el título mundial. Convertido en el héroe del partido tras marcar el gol decisivo en el minuto 106, Ferran Torres inscribió su nombre en las páginas de la historia del fútbol español. Con esta victoria, la selección española consiguió el segundo título mundial de su historia.

Los campeones del mundo y los planes del entrenador

Al menos siete representantes del club catalán jugaron con el equipo campeón. Jóvenes talentos como Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo y Lamine Yamal comenzarán la temporada con el estatus de campeones del mundo. Según los expertos, existe el riesgo de que estos futbolistas crean que han alcanzado el punto culminante de sus carreras, pero Hansi Flick está lejos de pensar así.

En la rueda de prensa celebrada en St George’s Park, Hansi Flick elogió el aumento de la confianza de sus jugadores. « Los campeones nunca se detienen. Saben ganar trofeos y eso es muy importante. Esta victoria debería darles aún más confianza », declaró el entrenador. Destacó que solo el trabajo duro diario de los futbolistas permitirá lograr grandes resultados esta temporada.

Problemas de la plantilla y fichajes

Aun así, la pretemporada se está desarrollando con algunas dificultades. La finalización del contrato de Robert Lewandowski y su salida han dejado un vacío en la delantera. El hecho de que este problema aún no se haya resuelto por completo preocupa al cuerpo técnico. Además, el interés del Paris Saint-Germain por Ferran Torres complica ligeramente la situación.

La lesión de Frenkie de Jong ha generado un problema en el centro del campo, aunque Hansi Flick mantiene la calma al respecto. En lugar de precipitarse en el mercado de fichajes, está centrado en desarrollar la plantilla actual e integrar a los jugadores que regresan. Se espera que la directiva del club, especialmente junto a Deco, tome las medidas necesarias.