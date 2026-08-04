EON quiere acelerar la velocidad global de los datos mediante láseres espaciales

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EON quiere acelerar la velocidad global de los datos mediante láseres espaciales

Mientras se construyen grandes centros de datos en todo el mundo, la transmisión de datos digitales entre continentes depende en gran medida de cables de fibra óptica instalados en el fondo marino. Sin embargo, según ixbt.com, su instalación, mantenimiento y reparación son procesos muy complejos, y la propia red también es bastante vulnerable. Las ondas de radio terrestres convencionales tampoco ofrecen suficiente ancho de banda. Techcrunch.com informa de ello.

Las tecnologías láser espaciales se proponen como solución a este problema. La start-up Endeavor Optical Networks (EON), fundada en mayo de este año y que ha obtenido una inversión inicial total de 10,75 millones de dólares, planea crear una red orbital de satélites láser para conectar centros de datos. Sus fundadores, Charlie Horowitz y Tyler Presser, tienen grandes ambiciones en este ámbito.

Una nueva etapa para las comunicaciones espaciales

La mayoría de los sistemas de comunicación por satélite no puede ofrecer una velocidad de 200 terabit por segundo o más, como sí hacen los cables submarinos. Sin embargo, en los últimos años, el desarrollo de satélites más potentes y de tecnologías ópticas ha ampliado las posibilidades de transmitir datos mediante láser desde el espacio hasta la Tierra. En particular, la NASA utilizó con éxito las comunicaciones láser en su última misión lunar.

Aun así, las líneas de comunicación probadas anteriormente por empresas espaciales privadas solo habían alcanzado 2,5 gigabit por segundo, mientras que EON aspira a un nivel completamente distinto. Según el responsable de la compañía, su primer objetivo es alcanzar un ancho de banda de 2,4 terabit por segundo. Para ello, será necesario superar las barreras atmosféricas y las distorsiones de la radiación provocadas por las nubes.

Los planes actuales del proyecto

EON pretende formar una red espacial de aproximadamente 20 satélites. Cada dispositivo proporcionará un enlace específico entre dos continentes. La empresa prestará especial atención a las rutas donde la transmisión de datos sea difícil o la infraestructura insuficiente, entre ellas las distancias entre Francia y Australia, y entre África y Sudamérica.

En esta etapa, la start-up destinará los fondos obtenidos a construir un laboratorio óptico, contratar ingenieros y preparar el lanzamiento de un satélite de prueba previsto para finales de 2027. EON se centrará en desarrollar terminales específicos de comunicación óptica y planea comprar estructuras de satélite ya preparadas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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