El primer tigre de Amur es liberado en la naturaleza en Kazajistán

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El primer tigre de Amur es liberado en la naturaleza en Kazajistán

En el marco de un proyecto destinado a restaurar la población de tigres de Amur en Kazajistán, el primer tigre fue liberado en la naturaleza. La hembra adulta, llamada Umit, recibió un collar GPS especial para rastrear sus desplazamientos.

Según los datos disponibles, Rusia entregó cuatro tigres de Amur a Kazajistán en mayo de 2026. Su reintroducción en la naturaleza constituye una de las etapas importantes de un proyecto destinado a restaurar el nicho ecológico del tigre del Turán, que antiguamente habitaba el territorio del país, y a reconstruir la población de depredadores.

Los especialistas vigilan constantemente cómo se adaptan los tigres a su nuevo entorno. Su ubicación y desplazamientos se controlan mediante sistemas GPS y satelitales.

Si el proyecto se lleva a cabo con éxito, se prevé formar en el futuro una población estable de tigres de Amur en Kazajistán y recuperar el papel de los depredadores en el ecosistema natural.

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