Base Power recauda otros 1.000 millones de dólares para sus baterías domésticas

La startup estadounidense Base Power ha recaudado otros 1.000 millones de dólares para desarrollar una red de sistemas de baterías domésticas destinada a reducir la carga de las redes eléctricas. Tras esta ronda de financiación de serie D, la valoración total de la empresa alcanzó los 13.000 millones de dólares. ixbt.com informa de que estos fondos representan un paso importante en los últimos años para garantizar la estabilidad del suministro energético y equilibrar las redes. Así lo informa Ixbt.com.

Durante los últimos años, Base Power ha logrado instalar directamente en los hogares de sus clientes más de 500 MW·soat de capacidad de almacenamiento energético. En lugar de construir grandes infraestructuras tradicionales, la empresa ha elegido un modelo de red distribuida y actualmente instala unas 100 baterías al día. Según los planes de los especialistas, este ritmo se duplicará antes de que termine el año, con la puesta en marcha diaria de 8 MW·soat adicionales de nueva capacidad.

Nuevas tecnologías y producción

Esta nueva ronda de financiación se ha cerrado menos de un año después de la anterior, en la que la empresa recaudó 1.000 millones de dólares. En este contexto de intensa actividad en los mercados financieros, Base Power también presentó al público su nueva batería doméstica Base Core, fabricada en su propia planta de Austin, Texas. El dispositivo puede almacenar 39,2 kilsavatt-soat de electricidad, una capacidad muy superior a la de las soluciones equivalentes de la mayoría de sus competidores del mercado.

Actualmente, estos sistemas funcionan con éxito en Texas e Illinois. En estas regiones, la demanda de electricidad está aumentando considerablemente debido a la electrificación general de la economía y a la construcción de grandes centros de datos para tecnologías de inteligencia artificial. A diferencia de otras empresas que instalan baterías domésticas, Base Power ofrece a sus clientes un cómodo modelo de suscripción.

Modelo de suscripción y seguridad energética

Aunque la mayoría de las empresas instaladoras exige un pago inicial de varios miles de dólares, Base Power aplica un enfoque completamente distinto. Por ejemplo, en el área de Houston, instalar una batería cuesta 695 dólares; después, el usuario paga 19 dólares al mes y 13,1 centavos por cada kW·soat consumido. La empresa conserva la propiedad de las baterías.

Durante los periodos de alta demanda, la empresa puede revender al sistema eléctrico general la energía acumulada. En los mercados energéticos regulados, Base Power coopera estrechamente con las compañías de servicios públicos. Como resultado, los clientes pueden ayudar a reducir la carga de las redes locales y, al mismo tiempo, mantener su hogar abastecido de electricidad de forma ininterrumpida durante un día o más en caso de apagón, gracias a una reserva de aproximadamente 40 kW·soat.