¿Micky van de Ven debe dejar el Tottenham para convertirse en el mejor del mundo?

·23·Deportes
¿Micky van de Ven debe dejar el Tottenham para convertirse en el mejor del mundo?

El exdefensor del Tottenham, Toby Alderweireld, compartió sus opiniones sobre el neerlandés Micky van de Ven. Según él, el defensa de 25 años tiene todas las cualidades para convertirse en uno de los mejores del mundo, pero no necesariamente debe abandonar el club londinense para lograrlo. Así lo informa Goal.com .

Micky van de Ven se unió al Tottenham procedente del Wolfsburgo en el verano de 2023. Conocido por su gran velocidad, el defensa se adaptó rápidamente al nivel de la Premier League. Ya ha disputado cerca de 100 partidos con el equipo en todas las competiciones.

Aunque los resultados del club han sido irregulares en las últimas temporadas, el rendimiento individual de Van de Ven sigue creciendo. Alderweireld señaló que la velocidad del jugador le permite cubrir grandes espacios en la línea defensiva y ganar duelos individuales, algo crucial para el fútbol moderno.

«Tiene el potencial para ser el mejor defensa central del mundo. Por supuesto, es difícil mantener un nivel alto cuando el equipo no juega bien, pero debe seguir trabajando en sí mismo. Espero que se quede en el Tottenham y siga mejorando sus habilidades aquí mismo», añadió Alderweireld.

Con el mercado de fichajes a punto de abrirse, se rumorea que varios clubes europeos de primer nivel están interesados en el defensa neerlandés. Sin embargo, la directiva del Tottenham no tiene intención de dejar salir a su defensa clave.

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Nodirbek Razzokov
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