La eterna rivalidad entre los dos gigantes del fútbol español, el Barcelona y el Real Madrid, ha trascendido el terreno de juego para convertirse en una auténtica guerra legal. Tras las intensas batallas en La Liga, el conflicto entre los dos gigantes parece continuar ahora en los tribunales. La directiva del renombrado club catalán, el Barcelona, ha emitido una declaración formal y firme sobre la toma de medidas serias contra el presidente del superclub madrileño, Florentino Pérez, y su intención de llevarlo ante los tribunales. Esto fue provocado por las controvertidas y duras acusaciones hechas públicamente por el jefe del Real Madrid.

Recordemos que en mayo de este año, el jefe del club madrileño organizó una rueda de prensa especial donde expresó opiniones duras sobre el caso Negreira, que sacudió al mundo del fútbol.

"Los árbitros nos han robado siete títulos de liga"

La investigación sobre el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros español, José Negreira, por recibir fondos financieros del Barcelona y permitir una corrupción sistémica, se ha convertido en un gran escándalo. Durante esa conferencia celebrada el 12 de mayo, Florentino Pérez acusó abiertamente a los catalanes de "comprar al cuerpo arbitral y pagarles durante veinte años". Además, Pérez enfatizó dolorosamente que, como resultado de estas acciones ilegales, al Real Madrid se le arrebataron (robaron) injustamente siete títulos de liga.

Este giro de los acontecimientos provocó una gran indignación en el campamento catalán. En su declaración oficial, el Barcelona calificó este discurso de Pérez y sus posteriores entrevistas como una calumnia totalmente infundada.

Puede familiarizarse con los detalles de este gran conflicto entre los líderes del Clásico y las demandas judiciales a través de la siguiente tabla:

Participantes en el conflicto Principal acusación realizada Exigencia del Barcelona Contraataque del Real Madrid Resultado final esperado Florentino Pérez Calumnia pública contra el honor del club Retractación oficial de las declaraciones Demanda de indemnización multimillonaria Serio proceso judicial civil FC Barcelona Daño a la reputación comercial Presentación de una demanda legal Contrademanda sobre el caso Negreira Batalla de reputación global

Lucha por la reputación e indemnización multimillonaria

La directiva del gigante catalán afirma que Florentino Pérez, plenamente consciente de que estas afirmaciones eran falsas, habló conscientemente con el objetivo de dañar e insultar la reputación comercial del Barcelona. El club exige estrictamente que Pérez se retracte públicamente de sus palabras y se disculpe formalmente ante millones de aficionados. Si no se cumple esta condición, los abogados de los "azulgranas" presentarán inmediatamente una demanda ante el tribunal civil.

Análisis interno: Esta guerra en el fútbol español no es de un solo lado. Como informó el influyente AS en diciembre pasado, el Real Madrid tampoco se va a quedar de brazos cruzados. El bando madrileño está preparando un paquete masivo de contrademandas, planeando reclamar una compensación astronómica al Barcelona por los daños morales y materiales sufridos debido al caso Negreira.

Así, la enemistad entre las dos grandes potencias de La Liga ha alcanzado una etapa nueva y más peligrosa. Es seguro que seguir el desarrollo de este drama, que se ha trasladado de los estadios a los tribunales, será interesante para todos.

¡Siga los conflictos más candentes del fútbol español, la lucha a vida o muerte entre Florentino Pérez y el Barcelona, y las noticias más exclusivas del mundo del deporte con nosotros en las páginas de Zamin!