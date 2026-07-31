Al menos 30 personas murieron en enfrentamientos durante las elecciones en la región de Cachemira bajo control de Pakistán. Tras el incidente, se reforzaron las medidas de seguridad en la zona. Así lo informó The Independent .

El Comité de Acción Popular Awami (JAAC) prohibido informó que las víctimas murieron después de que la policía abriera fuego. Según los representantes del movimiento, al menos 25 personas fallecieron el 27 julio y otras cinco el 28 de julio.

En un mensaje en vídeo, uno de los activistas del JAAC, Imtiaz Aslam, afirmó que hubo víctimas entre la población civil y los jóvenes durante los enfrentamientos con la policía. Según sus palabras, entre los fallecidos se encuentran Usman Nazir, hermano del fundador del movimiento Omar Nazir Kashmiri, así como dos ciudadanos de Baluchistán. Además, cerca de 20 personas sufrieron heridas de diversa gravedad.

El portavoz del movimiento, SA Khan, destacó que en la ciudad de Mirpur las fuerzas de seguridad utilizaron armas de fuego contra manifestantes desarmados. Según sus afirmaciones, los cuerpos de los fallecidos fueron retirados posteriormente del lugar de los hechos. Estas afirmaciones aún no han sido confirmadas por fuentes independientes.

Amnesty International pidió una investigación rápida, independiente y transparente sobre el incidente. Asimismo, la organización señaló la necesidad de restablecer la conexión a internet en la región y permitir el acceso a los medios de comunicación y observadores independientes.

Por su parte, el gobierno pakistaní rechazó las acusaciones de haber abierto fuego contra manifestantes pacíficos. El ministro de Información del país, Atta Tarar, afirmó que India está detrás de las protestas. Los representantes del JAAC calificaron estas acusaciones de infundadas, subrayando que su movimiento se centra en las demandas sociales y económicas de la población local.