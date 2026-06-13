Jermaine Jenas sobre su despido de la BBC: Lo perdí todo

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Jermaine Jenas sobre su despido de la BBC: Lo perdí todo

El excentrocampista del Tottenham y de la selección inglesa, Jermaine Jenas, ha hablado abiertamente sobre cómo su despido de la BBC ha afectado gravemente a su vida personal y profesional. El exanalista admitió que lo perdió todo después de que su contrato fuera rescindido tras una investigación interna por mensajes inapropiados enviados a colegas. Así lo informa Goal.com informa .

La dirección de la BBC puso fin a su colaboración con Jenas, de 43 años, tras descubrirse que había enviado mensajes digitales y de texto inapropiados a compañeras de trabajo del programa "The One Show". Como resultado, perdió sus puestos en programas de gran prestigio como "Match of the Day" y "BBC Radio 5 Live", causando un grave daño a su carrera en los medios.

En su aparición en el programa "Good Morning Britain" de ITV, Jenas destacó que el escándalo también arruinó su vida familiar. "Prácticamente lo perdí todo: mi trabajo, mi familia, todo me fue arrebatado. No me corresponde a mí juzgar el castigo, pero así sucedieron las cosas. Me dejé de lado y pensé en lo que obligué a mis hijos y a mi esposa Ellie a pasar", dijo el exfutbolista.

Jenas añadió que asume toda la responsabilidad por sus acciones y que se ha disculpado con todas las partes involucradas. Admitió haber abusado de su posición de poder y declaró que se trataba principalmente de un problema de fidelidad conyugal. Como dato, unos meses después del escándalo, su esposa Ellie Penfold puso fin a 16 años de relación.

El exfutbolista declaró que acepta las críticas dirigidas hacia él y que no intentará justificarse ante el público, aunque espera tener la oportunidad de reconstruir su carrera profesional en el futuro.

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Nodirbek Razzokov
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