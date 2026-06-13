Luis de la Fuente nombra a los principales favoritos para la Copa del Mundo

La histórica Copa del Mundo 2026, que ha encendido los corazones de millones de aficionados en todo el mundo, se está celebrando actualmente en los campos de América del Norte. En medio de la vibrante y apasionada atmósfera futbolística, los debates sobre qué nación levantará el trofeo han llegado a su punto álgido. El seleccionador de España, Luis de la Fuente, hizo una declaración intrigante a los aficionados, hablando con pasión sobre el estatus de favorito asignado a su equipo antes de la Copa del Mundo y discutiendo sobre otros contendientes.

Según el experimentado especialista, ser etiquetado como favorito sobre el papel antes de que comience el torneo no ofrece ninguna ventaja práctica ni garantía en el campo.

« ¿Somos mejores que Argentina o Brasil? »

Abordando el bombo mediático en torno a los favoritos desde una perspectiva futbolística realista durante una rueda de prensa, Luis de la Fuente dijo:

« No, absolutamente no. ¿Qué significa siquiera ser favorito en el fútbol? Son solo opiniones teóricas expresadas por aficionados y expertos fuera del estadio.

Si miramos la situación de forma objetiva y honesta, ¿somos más merecedores del título o mejores que equipos poderosos como Francia, Brasil o Argentina hoy en día? No lo creo. »

Aunque reconoció con orgullo el estatus de su equipo como campeón de Europa, el entrenador español subrayó que las reglas de la Copa del Mundo son totalmente diferentes.

Puede familiarizarse con los rivales de España en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y los contendientes mencionados por el entrenador en la tabla analítica a continuación:

Estatus de la selección española Campeón del Mundo vigente Principales favoritos mencionados por De la Fuente Número de equipos que aspiran al trofeo mundial Rivales de España en el grupo de la Copa del Mundo 2026 Campeón de Europa vigente

(Inglaterra derrotada en la final) Argentina selección nacional Francia, Brasil, Argentina,

Inglaterra y Países Bajos Al menos 8-10 equipos fuertes • Cabo Verde

• Uruguay

• Arabia Saudita

¡Al menos 8-10 equipos lucharán por el premio mayor!

Según el entrenador español, la actual Copa del Mundo verá una competencia sin precedentes, con al menos 8-10 selecciones nacionales luchando ferozmente por el título.

La declaración inesperada del entrenador: « Hay muchos equipos en el torneo de este año que son iguales en fuerza y habilidad. Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, los representantes físicamente fuertes del continente africano y muchos otros también son dignos del título. ¿España quiere ganar? ¡Por supuesto! Pero eso no significa que definitivamente triunfaremos. Esa es la belleza del fútbol; a veces, incluso si eres más fuerte en todos los aspectos, puedes experimentar inesperadamente la amargura de la derrota. Conocemos nuestro potencial y somos capaces de ganar esta Copa del Mundo. »

Como recordatorio, la «Roja» se enfrentará a Cabo Verde, el gigante sudamericano Uruguay y el representante asiático Arabia Saudita en la fase de grupos.

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