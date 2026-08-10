Manchester United estudia nuevas opciones al final del mercado de fichajes

Según la información difundida por TEAMtalk, el Manchester United, que continúa trabajando para reforzar su plantilla en las últimas semanas del mercado, está analizando seriamente candidatos alternativos para el puesto de lateral izquierdo. Tras reforzar el centro del campo, el gigante inglés había establecido el fichaje de un nuevo lateral como una de sus prioridades durante el mercado de verano. Así lo informa Goal.com que lo confirma.

Según los planes iniciales, el principal objetivo del equipo de Old Trafford era Lewis Hall. También se había señalado que el futbolista inglés no se oponía a fichar por el club mancuniano y que veía el traspaso con buenos ojos. Sin embargo, la directiva del Newcastle United dejó claro que no tenía intención de dejar salir a su jugador, lo que obligó a detener por ahora las negociaciones.

David Raum, uno de los principales candidatos

Ante la complicación de la situación, el departamento de ojeadores dirigido por el director deportivo Jason Wilcox comenzó a analizar otras alternativas. En concreto, David Raum , jugador del RB Leipzig y de la selección alemana, se mantiene como uno de los candidatos más serios en el radar del Manchester United.

El hecho de que el contrato del futbolista de 28 años esté cerca de expirar hace que el traspaso resulte aún más atractivo para el club inglés. Según la fuente, el contrato del defensa incluye una cláusula de rescisión de aproximadamente 34 millones de libras esterlinas, aunque su precio podría situarse por debajo de los 30 millones si no se produce una renovación.

Negociaciones personales y competencia

Según TEAMtalk, David Raum ya ha mantenido conversaciones preliminares con representantes del Manchester United. El internacional alemán ha expresado su disposición a trasladarse al club inglés y competir con Luke Shaw por un puesto en el once titular.

El Manchester United está haciendo todo lo posible para resolver su problema en los laterales antes del cierre del mercado. Si el Newcastle no cambia de postura, se espera que el club centre toda su atención en el fichaje de David Raum.