Meta presenta el modelo Glimmer para la inteligencia artificial personal

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Meta presenta el modelo Glimmer para la inteligencia artificial personal

Meta ha publicado un nuevo modelo Glimmer de pesos abiertos, diseñado para funcionar localmente en dispositivos de consumo y ejecutar tareas de varias etapas. Según ixbt.com y otros medios tecnológicos, esta decisión refleja claramente la visión de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial personal. TechCrunch.com informa de ello.

El nuevo modelo es la versión abierta de Muse Spark, el modelo propietario más potente de Meta, presentado en abril. Con treinta mil millones de parámetros, Glimmer se ofrece bajo la licencia Apache 2.0, que permite a los desarrolladores modificarlo según sus necesidades.

Capacidades del modelo Glimmer

Este modelo de inteligencia artificial está diseñado para funcionar localmente en ordenadores Mac o PC utilizando una sola GPU de consumo convencional. Glimmer admite texto e imágenes y ha sido entrenado en más de cien idiomas.

El modelo procesa los datos personales del usuario directamente en el dispositivo, sin enviarlos a servidores cloud. Esto ayuda a proteger la privacidad en tareas cotidianas como gestionar planes, redactar borradores de mensajes y organizar archivos.

Además, el sistema puede mantenerse activo de forma continua en cualquier lugar, tanto con conexión a Internet como sin ella.

El concepto de Mark Zuckerberg sobre la inteligencia personal

Según las ideas defendidas anteriormente por el director de Meta, Mark Zuckerberg, la inteligencia artificial avanzada no debería concentrarse en manos de un grupo limitado de empresas, sino estar también al alcance de la gente común. En una nueva carta publicada el lunes, volvió a confirmar esta visión.

Según Zuckerberg, la expansión de la inteligencia artificial permitirá a la humanidad desarrollar plenamente su potencial y mejorar sus relaciones personales, su salud, su carrera y sus finanzas. Al mismo tiempo, Meta está definiendo cuidadosamente qué modelos serán de código abierto y cuáles permanecerán bajo control.

Según el informe, mientras el modelo Muse Spark, más potente, sigue siendo cerrado, el modelo Glimmer, más pequeño, se ofrece abiertamente para funcionar en los dispositivos personales de los usuarios.

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Abror Shuhratov
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