El Real Madrid no quiere obligar a Ferland Mendy a dejar el club

·42·Deportes
El Real Madrid no quiere obligar a Ferland Mendy a dejar el club

El Real Madrid ha adoptado una postura firme respecto a Ferland Mendy, defensa que continúa su recuperación tras una lesión. Según la información publicada por AS, el club blanco no obligará al futbolista a abandonar el equipo ni le está ejerciendo presión. Goal.com informa .

El futbolista francés fue operado el pasado mes de mayo debido a una rotura muscular en el muslo. Las primeras informaciones apuntaban a que su baja podía prolongarse hasta un año, pero el entorno del jugador rechazó tajantemente esas previsiones. Por su parte, el Real Madrid actuó con cautela y comunicó que el periodo de recuperación sería de cuatro o cinco meses.

La recuperación y el contrato de Ferland Mendy

Actualmente, la recuperación de Ferland Mendy evoluciona de forma positiva. Si todo marcha según lo previsto, podría reincorporarse a los entrenamientos con el grupo en septiembre. El contrato vigente del jugador con el club madrileño se extiende hasta el verano de 2028, por lo que seguirá formando parte del equipo cuando regrese.

La directiva y el cuerpo técnico del club conocen bien las cualidades del futbolista francés. Un Mendy en plena forma es una garantía de seguridad en la línea defensiva. No es casualidad que desempeñara un papel importante en las dos últimas victorias del Real Madrid en la Liga de Campeones.

La competencia en el lateral izquierdo y el futuro

Aun así, se percibe un aumento del número de laterales izquierdos en el club. Carreras se incorporó al equipo el verano pasado, mientras que Marc Cucurella fue fichado este verano y Fran García se marchó al Real Betis. Actualmente, el Real Madrid cuenta con tres laterales izquierdos.

Según la fuente, Mendy es considerado el principal candidato entre los jugadores que podrían abandonar el club. Sin embargo, la directiva no se ha puesto en contacto con él para exigirle que encuentre un nuevo equipo. En el club entienden perfectamente que sería difícil encontrarle un comprador debido a su historial de lesiones y a su actual baja.

Real MadridFerland MendyLa LigaLiga de CampeonesFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ronald Araújo llega al Liverpool cedido por el Barcelona y revela los consejos de Luis SuárezRonald Araújo llega al Liverpool cedido por el Barcelona y revela los consejos de Luis SuárezHoy, 02:40El Barcelona podría adelantarse al Real Madrid en el fichaje de RodriEl Barcelona podría adelantarse al Real Madrid en el fichaje de RodriHoy, 02:34Micky van de Ven firma un nuevo contrato con el TottenhamMicky van de Ven firma un nuevo contrato con el TottenhamHoy, 02:18Endrick aclara su futuro: el brasileño seguirá en el Real MadridEndrick aclara su futuro: el brasileño seguirá en el Real MadridHoy, 01:32El Inter vuelve a por Djed SpenceEl Inter vuelve a por Djed SpenceHoy, 01:11Copa de la Liga inglesa: Chelsea se enfrentará al Luton TownCopa de la Liga inglesa: Chelsea se enfrentará al Luton TownHoy, 00:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)