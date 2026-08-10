El Real Madrid no quiere obligar a Ferland Mendy a dejar el club

El Real Madrid ha adoptado una postura firme respecto a Ferland Mendy, defensa que continúa su recuperación tras una lesión. Según la información publicada por AS, el club blanco no obligará al futbolista a abandonar el equipo ni le está ejerciendo presión. Goal.com informa .

El futbolista francés fue operado el pasado mes de mayo debido a una rotura muscular en el muslo. Las primeras informaciones apuntaban a que su baja podía prolongarse hasta un año, pero el entorno del jugador rechazó tajantemente esas previsiones. Por su parte, el Real Madrid actuó con cautela y comunicó que el periodo de recuperación sería de cuatro o cinco meses.

La recuperación y el contrato de Ferland Mendy

Actualmente, la recuperación de Ferland Mendy evoluciona de forma positiva. Si todo marcha según lo previsto, podría reincorporarse a los entrenamientos con el grupo en septiembre. El contrato vigente del jugador con el club madrileño se extiende hasta el verano de 2028, por lo que seguirá formando parte del equipo cuando regrese.

La directiva y el cuerpo técnico del club conocen bien las cualidades del futbolista francés. Un Mendy en plena forma es una garantía de seguridad en la línea defensiva. No es casualidad que desempeñara un papel importante en las dos últimas victorias del Real Madrid en la Liga de Campeones.

La competencia en el lateral izquierdo y el futuro

Aun así, se percibe un aumento del número de laterales izquierdos en el club. Carreras se incorporó al equipo el verano pasado, mientras que Marc Cucurella fue fichado este verano y Fran García se marchó al Real Betis. Actualmente, el Real Madrid cuenta con tres laterales izquierdos.

Según la fuente, Mendy es considerado el principal candidato entre los jugadores que podrían abandonar el club. Sin embargo, la directiva no se ha puesto en contacto con él para exigirle que encuentre un nuevo equipo. En el club entienden perfectamente que sería difícil encontrarle un comprador debido a su historial de lesiones y a su actual baja.