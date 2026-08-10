El partido de Paxtakor contra Al Hussein: ¿qué dijo el nuevo entrenador?

Paxtakor ultima su preparación para el decisivo partido contra el club jordano Al Hussein, en la ronda de clasificación élite de la Liga de Campeones de Asia. Al ser un encuentro a partido único, cada error puede salir caro.

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador de Paxtakor Emiliano Caras y el futbolista iraquí del equipo Bashar Resan hablaron abiertamente sobre las fortalezas del rival, la situación de la plantilla, el estado de Alijonov y el problema que se repite en los últimos partidos.

Caras: «Mi opinión sobre el fútbol jordano ha cambiado»

Emiliano Caras reconoció que hace unos meses apenas conocía el fútbol jordano. Sin embargo, sus observaciones recientes cambiaron seriamente su opinión.

El entrenador destacó el alto nivel de la selección jordana y señaló que Al Hussein también cuenta con futbolistas de gran experiencia internacional.

Según explicó, el cuerpo técnico también analizó los partidos del rival en la liga y la copa nacional.

Para Caras hay otro factor importante: los aficionados de Taskent.

Invitó a los seguidores de Paxtakor al estadio y subrayó que su apoyo en un partido tan decisivo sería una gran fuerza para los futbolistas.

Paxtakor solo tuvo dos entrenamientos para prepararse

Bashar Resan señaló que el equipo no tuvo mucho tiempo después del último partido contra Bujará.

Los jugadores de Paxtakor solo pudieron entrenarse dos veces antes del encuentro contra Al Hussein. La primera sesión estuvo dedicada a la recuperación y la segunda a la preparación táctica.

Sin embargo, Resan indicó que el rival también tiene un problema particular: Al Hussein todavía no ha disputado un partido oficial en la nueva temporada.

Esto puede dificultar que los entrenadores de Paxtakor evalúen con precisión el modelo de juego y el estado actual de la plantilla rival.

Ayman Hussein a Paxtakor ¿Resan influyó en su llegada?

Uno de los temas interesantes de la rueda de prensa fue el fichaje de Ayman Hussein.

Bashar Resan calificó al delantero iraquí como uno de los mejores arietes de Asia.

Según explicó, Ayman Hussein a Uzbekistán le preguntó por el nivel de la Superliga y la vida en el país antes de llegar.

Resan le dijo que el campeonato uzbeko era fuerte.

Ahora Paxtakor cuenta con tres futbolistas iraquíes, y Resan destacó que deben ayudar todavía más al equipo.

El principal problema no es la condición física

En los últimos partidos de Paxtakor se debate con frecuencia una situación: después de ponerse por delante en el marcador, el equipo pierde la iniciativa en la segunda parte.

Caras no relacionó esto con la preparación física de los jugadores.

En su opinión, el principal problema es la concentración.

El entrenador afirmó que el equipo controló el partido contra Bujará, pero que, tras el primer gol rival, la situación cambió psicológicamente.

Caras señaló que el 2-0 es uno de los marcadores más peligrosos del fútbol: si se encaja un gol, el rival gana confianza y recupera energía.

Por eso Paxtakor ya no debe pensar en conservar el resultado, sino en ampliar aún más su ventaja.

¿Jugará Alijonov?

Una de las principales preguntas de los aficionados es el estado de Khojiakbar Alijonov.

Caras informó de que el futbolista se había reincorporado a los entrenamientos colectivos. Sin embargo, todavía no trabaja a pleno rendimiento ni participa en los duelos.

Su estado mejora día a día.

Por eso, la decisión final sobre la participación de Alijonov contra Al Hussein se tomará el día del partido.

Caras mantiene el misterio sobre el futbolista iraní

En los últimos días también circularon noticias sobre la llegada de un futbolista iraní a Paxtakor.

Cuando preguntaron a Caras si el nuevo fichaje podría debutar en el partido de clasificación, respondió brevemente:

«Lo anunciaremos oficialmente después de firmar el contrato con el club».

De este modo, el entrenador no confirmó ni desmintió el posible fichaje.

¿Qué fútbol promete Caras?

¿Paxtakor jugará al ataque o con un estilo más prudente?

Caras respondió sin revelar un plan táctico concreto.

Destacó especialmente que la ronda de clasificación se disputa a partido único . Por tanto, los equipos no tendrán la posibilidad de corregir sus errores en la vuelta.

También se tendrán en cuenta factores como el clima, el estado del rival y el guion del encuentro.

Pero el mensaje principal de Caras es claro:

Paxtakor debe jugar un fútbol que le dé la victoria.

Al Hussein llegó antes a Taskent y estudió a Paxtakor

El club jordano se ha preparado seriamente para el encuentro.

Según Caras, la delegación de Al Hussein llegó a Taskent con bastante antelación e incluso vio desde el estadio el último partido de Paxtakor.

Así, el rival tuvo la oportunidad de analizar en detalle las fortalezas y debilidades de los «Leones».

Sin embargo, Caras afirmó que Al Hussein también puede tener su propio punto débil. Muchos jugadores nuevos se han incorporado a la plantilla jordana y es posible que todavía no estén completamente compenetrados.

Paxtakor intentará aprovechar precisamente ese aspecto.

El estado del césped también genera dudas

Bashar Resan no ocultó que el estado actual del césped del estadio de Paxtakor no era bueno.

Según dijo, hace cuatro semanas el terreno de juego tenía un aspecto mucho mejor.

El futbolista subrayó que no es solo un problema de Paxtakor. El partido de la Liga de Campeones de Asia también se verá en el extranjero, y la calidad del césped puede influir en cierta medida en la imagen del fútbol uzbeko.

A pesar de ello, Resan aseguró que el equipo no pondrá este asunto como excusa.

La tarea más importante de Paxtakor está clara

Contra Al Hussein, el principal problema de Paxtakor no son únicamente los buenos futbolistas del rival.

La falta de concentración vista en los últimos encuentros no debe repetirse.

La postura de Caras es la misma: si el equipo se pone por delante, no debe replegarse, sino pensar en marcar otro gol.

En una clasificación a partido único no hay una segunda oportunidad. Por eso, el encuentro de Taskent no será para Paxtakor un simple partido más de la temporada, sino una prueba que marcará su futuro en Asia.

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