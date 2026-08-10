La fase final de la desorbitación de la Estación Espacial Internacional (EEI) estará a cargo de Estados Unidos. Actualmente se desarrolla activamente una nave espacial especial para esta misión. Oleg Kononenko, comandante del destacamento de cosmonautas de Roscosmos y director del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas, lo anunció, informa ixbt.com. Sobre esto, Ixbt.com informa que.

Según el especialista, se prevé utilizar dos naves de carga rusas «Progress» para controlar la posición y la orientación de la estación en el espacio. Los trabajos técnicos y organizativos se llevan a cabo de forma coordinada, y todos los plazos se sincronizan estrictamente.

Se espera que la próxima misión se convierta en uno de los proyectos más importantes y ambiciosos de la historia de la astronáutica. Su principal característica es que pondrá fin a treinta años de actividad del mayor objeto artificial en órbita.

Una nueva etapa para la órbita rusa

Anteriormente se informó del inicio de los preparativos para desorbitar la EEI. Según los planes aprobados, en 2028 el módulo nodal ruso «Prichal» será hundido en el océano Pacífico junto con la próxima nave de transporte «Progress».

En lugar de este módulo se instalará un módulo nodal universal de la nueva estación orbital rusa (ROS). Después, el módulo científico y energético de ROS será enviado a la órbita y, en 2030, estos módulos junto con el módulo de laboratorio multifuncional «Nauka» emprenderán un vuelo autónomo.

Según el plan de los responsables, la formación completa de la nueva estación orbital rusa debería finalizar en 2034. Así comenzará una nueva era tecnológica en la astronáutica mundial.