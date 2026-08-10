Ryan Giggs quería convencer a Elliot Anderson de fichar por el Manchester United

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Ryan Giggs quería convencer a Elliot Anderson de fichar por el Manchester United

La leyenda del Manchester United, Ryan Giggs, intentó evitar que el centrocampista Elliot Anderson fichara por el Manchester City durante el mercado de verano. Según el medio Casinolyze, el exinternacional galés negoció personalmente con el jugador en un campo de golf de Portugal para convencerlo de unirse al Old Trafford. Goal.com informó .

El encuentro tuvo lugar en Portugal a comienzos del verano. Ryan Giggs estuvo acompañado por el exdefensa del Manchester United, Phil Bardsley. Según se indicó, las antiguas estrellas del club intentaron hasta el último momento convencer al futbolista de 23 años para que se uniera al lado rojo de la ciudad. Sin embargo, pese a todos sus esfuerzos, el centrocampista optó finalmente por fichar por el Etihad Stadium en un traspaso récord.

El jugador, que pasó del Nottingham Forest al Manchester City, fue valorado en 116 millones de libras esterlinas, lo que lo convirtió en uno de los futbolistas británicos más caros de la historia. En su primer partido con su nuevo equipo, Anderson describió al Manchester City como los «reyes de Mánchester», lo que generó diversos debates entre los aficionados.

Las revelaciones de Phil Bardsley sobre el fichaje

Al recordar los detalles de aquella reunión, Phil Bardsley reconoció que tanto Giggs como él valoraban enormemente el talento de Elliot Anderson y consideraban que debían ficharlo. Según sus palabras, el propio jugador también dudaba entonces sobre su futuro.

No obstante, Bardsley no ocultó sus dudas sobre gastar más de 100 millones de libras esterlinas en un centrocampista defensivo. «Si voy a gastar tanto dinero, necesito un jugador que aporte entre 30 y 40 goles por temporada a su equipo», añadió el exdefensa.

Los planes alternativos del Manchester United

En un principio, el Manchester United planeaba superar a su rival local y ganar la carrera por el fichaje. Sin embargo, cuando las exigencias del Nottingham Forest superaron el umbral de los 100 millones de libras esterlinas, la directiva decidió retirarse. Como resultado, el entrenador Michael Carrick centró su atención en otros candidatos del mercado de fichajes.

Finalmente, el Manchester United incorporó al centrocampista del Chelsea, Andrey Santos, y al capitán del Aston Villa, Youri Tielemans. Phil Bardsley valoró positivamente el fichaje del jugador belga por 35 millones de libras esterlinas y destacó que su experiencia y su palmarés serían importantes para el equipo de Carrick.

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