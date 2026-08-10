Dos medallas para Uzbekistán en Tashkent: Xudoyqulova, campeona

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Dos medallas para Uzbekistán en Tashkent: Xudoyqulova, campeona

Los representantes de Uzbekistán volvieron a subir al podio en el Campeonato Asiático de halterofilia para juveniles y cadetes, que se celebra en Tashkent. En la prueba de arranque de la categoría de -61 kg, Ziyoda Xudoyqulova ganó el oro, mientras que Munisa Boltayeva consiguió el bronce .

La actuación de Ziyoda Xudoyqulova, natural de la región de Kashkadaria, fue especialmente destacada: superó a sus rivales en los intentos decisivos y se proclamó campeona de Asia juvenil.

Xudoyqulova gana el título con 96 kg

Ziyoda Xudoyqulova, representante de Uzbekistán en la categoría de -61 kg, firmó un gran resultado en la prueba de arranque.

La halterófila levantó 93 kg y después 96 kg con éxito.

Dos medallas para Uzbekistán en Tashkent: Xudoyqulova, campeona

Este resultado le permitió superar a todas sus rivales y convertirse en campeona de Asia en la prueba de arranque del Campeonato Asiático juvenil.

Munisa Boltayeva también sube al podio

Otra uzbeka participante en la misma categoría, Munisa Boltayeva, tampoco se marchó sin medalla.

En arranque, superó con éxito de forma consecutiva los siguientes pesos:

84 kg, 87 kg y 89 kg

.

Dos medallas para Uzbekistán en Tashkent: Xudoyqulova, campeona

Este resultado le valió la medalla de bronce en la competición de cadetes.

Dos medallistas uzbekas en una misma categoría

De este modo, Uzbekistán conquistó dos medallas en la prueba de arranque de -61 kg.

Ziyoda Xudoyqulova se proclamó campeona en la categoría juvenil, mientras que Munisa Boltayeva terminó entre las tres primeras en cadetes.

Este resultado demuestra que la nueva generación de la halterofilia uzbeka también puede luchar por grandes resultados en el escenario internacional.

El Campeonato Asiático continúa en Tashkent

El Campeonato Asiático para juveniles y cadetes continúa en la capital. Jóvenes y prometedores halterófilos del continente compiten por las medallas en distintas categorías de peso.

Según el Ministerio de Deportes de la República de Uzbekistán, los representantes del equipo nacional seguirán participando en las próximas pruebas de la competición.

Las medallas de oro de Ziyoda Xudoyqulova y de bronce de Munisa Boltayeva supusieron otro resultado positivo para el equipo anfitrión.

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UzbekistánTaskentZiyoda KhudoyqulovaMunisa BoltayevaKashkadaría
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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