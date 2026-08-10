El FC Barcelona rechaza la oferta del Paris Saint-Germain por Ferran Torres

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El FC Barcelona rechaza la oferta del Paris Saint-Germain por Ferran Torres

Mientras el mercado europeo de fichajes entra en su fase más intensa, el FC Barcelona ha adoptado una postura firme sobre su delantero. Según Marca, el club ha rechazado la oferta oficial inicial de 50 millones de euros enviada por el Paris Saint-Germain para fichar al atacante español Ferran Torres. El gigante francés había incluido en esa cantidad pagos garantizados y varios bonus condicionados. Así lo informa Goal.com.

Sin embargo, la directiva del FC Barcelona consideró que esa estructura financiera no respondía a las exigencias del equipo. Los representantes azulgranas exigen que los 50 millones de euros sean un pago fijo totalmente garantizado, mientras que los bonus se negocien como un extra. Los directores deportivos de ambos grandes clubes, Luis Campos y Deco, llevan varios días negociando activamente para alcanzar un acuerdo.

El deseo del jugador y el avance de las negociaciones

El deseo personal del futbolista también ha desempeñado un papel importante en la aceleración de este traspaso. Torres comunicó a la directiva catalana que quiere jugar en el Paris Saint-Germain y le pidió que no obstaculizara su salida. El español, que anteriormente defendió los colores del Manchester City, ha manifestado su deseo de abrir un nuevo capítulo en su carrera.

Los catalanes entienden la decisión del jugador y no se oponen a su salida, pero buscan cerrar el acuerdo financiero más favorable posible. Como solo le queda un año de contrato con el club, una cantidad cercana a los 50 millones de euros se considera un ingreso adecuado para no perderlo gratis el próximo verano.

Movimientos en el centro del campo

Mientras la situación en torno a Ferran Torres sigue al rojo vivo, el FC Barcelona también trabaja activamente en otras operaciones del mercado de fichajes. Según GOAL.com, el club mantiene negociaciones de alto nivel con el Manchester City. El conjunto catalán trabaja para incorporar al experimentado centrocampista español Rodri.

Cabe destacar que los parámetros económicos de este posible fichaje son actualmente muy similares a las cifras que se discuten por el traspaso de Torres. Las negociaciones con el Manchester City están en una fase avanzada y las valoraciones de ambos clubes se encuentran prácticamente al mismo nivel. Aunque el contrato de Rodri con el Etihad Stadium se acerca a su final, las partes todavía no han alcanzado un acuerdo definitivo.

FC BarcelonaParis Saint-GermainFerran TorresRodriFichajes
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