El ministro de Deportes de Italia responde a la broma de Gianni Infantino

Mientras comienza la Copa Mundial 2026, el torneo más prestigioso del mundo del fútbol, se desarrollan eventos dramáticos fuera del campo. En particular, el debate en torno a la selección nacional italiana, uno de los gigantes del fútbol mundial, que se ha perdido su tercera Copa Mundial consecutiva, sigue siendo intenso. Una broma sarcástica hecha por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre los italianos ha agravado la situación. En respuesta, el ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, anunció su intención de discutir este comentario desagradable con el jefe de la FIFA.

Esta situación ha despertado un gran interés entre los medios de comunicación mundiales y los aficionados al fútbol.

¿Cuál fue la broma que hizo Infantino?

El asunto es que, en una de sus entrevistas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al hablar de la mala suerte de la selección italiana, sugirió en tono humorístico ampliar aún más el número de participantes en la Copa Mundial. Señaló que si se aumentara el número de equipos, tal vez Italia podría finalmente superar las fases de clasificación, un comentario que hirió el orgullo de los aficionados de la «Azzurra».

Tales comentarios irónicos no pasaron desapercibidos para los funcionarios italianos. Según la prestigiosa ANSA agencia de noticias, el ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, reaccionó al asunto de la siguiente manera:

«Dada la gran distancia entre Italia y México, una llamada telefónica es la forma más conveniente de discutir esta situación. Por supuesto, si Infantino puede encontrar el tiempo y la oportunidad. Quiero escuchar su posición y el verdadero significado de sus palabras directamente de su propia boca».

Puede familiarizarse con los detalles de la eliminación de la selección nacional italiana y el calendario de la Copa Mundial 2026 a través de la tabla analítica a continuación:

Partes en conflicto Entrenador de la selección nacional de Italia Derrota desastrosa en la final de los play-offs La racha de mala suerte de Italia Fechas y anfitriones de la Copa Mundial 2026 Andrea Abodi (Ministro)

Gianni Infantino (FIFA) Gennaro Gattuso Bosnia y Herzegovina

(1:1, 1:4 en penaltis) Consecutivamente 3 Copas Mundiales perdidas 11 de junio – 19 de julio

(EE. UU., Canadá, México)

La tragedia de los play-offs del equipo de Gattuso

Recordemos que la selección nacional italiana, dirigida por el legendario Gennaro Gattuso, perdió inesperadamente contra Bosnia y Herzegovina en la final decisiva de los play-offs para un puesto en la Copa Mundial 2026. Aunque el marcador era 1:1 al final del tiempo reglamentario, los bosnios ganaron la tanda de penaltis 4:1, privando a los italianos de la Copa Mundial.

Para información, la Copa Mundial 2026, organizada por estadios en EE. UU., Canadá y México, se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de este año. Los aficionados italianos se ven obligados a esperar otros cuatro años para ver a sus favoritos.

¡Siga los eventos más candentes y sensacionales de la Copa Mundial, conversaciones interesantes entre bastidores, análisis de partidos y las noticias más fiables del mundo del deporte con nosotros en Zamin!